Derrière Martha Reeves et la chanson des Vandellas

Il est souvent décrit comme une déclaration politique; un signe du soulèvement américain du milieu des années 60 qui était motivé par les inégalités et la lutte pour les droits civiques, mais “Dancing In The Street” n’a pas été chanté par un chef religieux ou une panthère noire naissante. Il a été chanté par Martha et les vandelles, trois jeunes femmes travailleuses de Détroit. Et bien qu’il soit devenu associé aux troubles de l’époque, ce n’était pas entièrement une déclaration sur la question.

Martha And The Vandellas est sorti de nulle part pour faire la musique la plus vitale des années 60. Motown a toujours fait mieux avec des artistes relativement inexpérimentés, car ils pouvaient être façonnés par l’équipe en coulisse pour s’adapter à l’environnement créatif qu’était le studio Hitsville de Motown. Les Vandellas avaient sorti deux singles sous différents noms et formations avant d’arriver dans la société. “Je suis venue à Motown avec un groupe appelé The Del-Phis”, se souvient Martha. «On nous a dit qu’ils ne prenaient plus d’auditions à l’époque – c’était comme, ne les appelez pas, ils nous appelleront.

« L’un de mes travaux à l’époque était de faire [demos] de chansons pour artistes, et une pour Mary Wells, qui ne s’est pas présentée à sa session – heureusement pour moi, car ils ont pris la piste et c’est devenu notre première sortie, « I’ll Have To Let Him Go. Je pense qu’il s’est vendu à environ trois exemplaires… et nous avons acheté les trois ! Ensuite, c’était ‘Come And Get These Memories’ et, à partir de là, c’était Top 20, Top 10. Nous avons été gâtés.

Gâté, en effet. Les écrivains de Motown, dont Holland-Dozier-Holland (“Heatwave”, “Quicksand”, “Nowhere To Run”), et William “Mickey” Stevenson et Ivy Joe Hunter (“Wild One”) ont fourni à Martha and co certains des plus grands dancefloor soul des années 60. Suprême parmi eux était “Dancing In The Street”, écrit par Stevenson et Marvin Gaye, avec des ajouts par Hunter. Gaye a affirmé qu’il avait donné leur nom aux Vandellas lorsqu’ils ont chanté sur son premier tube, “Stubborn Kind Of Fellow”, plaisantant en disant qu’ils ressemblaient à des vandales, bien que Martha dise que le nom combinait la rue Van Dyke locale et sa chanteuse préférée, Della Reese. Mickey Stevenson était également lié à Reeves; elle avait été sa secrétaire-PA avant de devenir célèbre.

Reeves a déclaré plus tard à propos de son hymne « Street » : « Ce fut une très mauvaise période partout aux États-Unis. Nous commencions tout juste à avoir différentes confusions dans les villes – des émeutes et qu’est-ce que vous avez. Pour cette raison, les écrivains ont été inspirés pour amener les gens à danser et à être heureux dans les rues au lieu des émeutes. Le disque a d’ailleurs été publié en septembre. On pourrait penser que, du point de vue du temps, ce n’était pas bon, parce que le disque dit ‘Summer’s here’, mais c’était déjà l’automne, même si je pense que tout le monde a compris le message.

Officiellement, “Dancing In the Street” est sorti sur le label Gordy de Motown le 31 juillet 1964, mais ce fut un succès à l’automne, atteignant le numéro 2. Stevenson avait été incité à l’écrire lorsqu’il avait vu des enfants dans la rue ouvrir des bornes-fontaines pour se rafraîchir ; quand l’eau jaillit d’eux et que les gens en sautaient, ils avaient l’air de danser. Le co-auteur Gaye a pensé que la chanson devrait correspondre à son sujet et l’a exhorté à reprendre son tempo lent.

Les implications politiques de « Dancing In The Street », tout comme celles d’un autre hymne des droits civiques, « Tell It Like It Is » d’Aaron Neville, étaient implicites plutôt qu’explicites. Lorsque l’activiste noir H. Rap ​​Brown, du Student Nonviolent Coordinating Committee, a commencé à la jouer tout en organisant des manifestations, la chanson a acquis un sous-texte politique durable, ce que Reeves a nié en public dans les années 60, bien qu’elle soit au courant en privé de son interprétation potentielle. C’était amusant, c’était de l’art, cela avait un sens plus profond, ce qui fait de “Dancing In The Street” la perfection pop des années 60.

Écoutez le meilleur de Martha And The Vandellas sur Apple Music et Spotify.