Derrière Sting et la chanson emblématique de la police

Telle est la force et la profondeur de PiquerLe corpus de travail de, choisir un succès «signature» est une entreprise complexe. Cependant, le fait l’IMC a récemment reconnu «Every Breath You Take» comme le tube le plus joué de l’histoire de la radio (avec 15 millions d’écoutes et plus) renforce l’opinion de nombreux fans que cette chanson sublime est celle, si la pression se fait sentir.

C’est un euphémisme de dire que la réputation de «Every Breath You Take» la précède. La policeL ‘enregistrement original est devenu le plus gros succès américain et britannique de 1983, avec la chanson en tête du classement américain Billboard pendant huit semaines et en tête du Top 40 britannique pendant un mois. Cette chanson trompeusement jolie concernant l’amour obsessionnel a depuis remporté une pléthore de récompenses de l’industrie et elle a même fourni la base du smash multi-platine 1997 de Puff Daddy «Je vais te manquer».

Reconnaissant qu’une chanson aussi emblématique n’a pas besoin d’être falsifiée, Sting accorde à «Every Breath You Take» le respect qu’il mérite pour son Mes chansons collection. Très engageant en soi, sa réinvention de la chanson garantit que la mélodie, l’arrangement et les nuances sont préservés, tandis que sa voix émotionnelle montre exactement pourquoi il reste l’un des interprètes les plus dynamiques de la musique.

L’écriture de la chanson

En effet, le calibre de ce titre très célèbre est tel qu’il est presque impossible de croire qu’il a été conçu en quelques minutes. La majeure partie de la situation est venue à Sting à l’improviste une nuit alors qu’il était en retraite dans les Caraïbes. Comme cela a été bien documenté ailleurs, le leader de The Police traversait une période mouvementée dans sa vie personnelle et s’était retiré en Jamaïque en 1982. Il séjournait au domaine Goldeneye de l’auteur de James Bond Ian Fleming, sur la rive nord de l’île, lorsque l’inspiration a soudainement frappé.

«Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec cette phrase -« Chaque respiration que vous prenez, chaque mouvement que vous faites, je vous observerai »- dans ma tête», se souvient Sting dans une interview en 1993. «Je me suis assis au piano et je l’avais écrit en une demi-heure.

L’enregistrement de la chanson

De retour en Angleterre, Sting a fait une démonstration de la chanson sur huit titres aux Utopia Studios du nord de Londres, la coupant en solo et en chantant tout en jouant de l’orgue Hammond. Il a ensuite emmené cette version embryonnaire à Montserrat pour y travailler lorsque The Police s’est réuni pour couper leur cinquième album, Synchronicité, avec le producteur Hugh Padgham à la fin de 1982.

Cependant, alors que Sting a écrit la majeure partie de «Every Breath You Take» en un éclair, réaliser l’arrangement à part entière de la chanson s’est avéré plus difficile. Heureusement pour The Police, Andy Summers a inventé une figure de guitare mémorable influencée par le compositeur hongrois Béla Bartók qui a finalement fourni la pièce manquante du puzzle.

«J’avais fait un album avec Robert Fripp et j’étais en quelque sorte en train d’expérimenter avec des duos de violon Bartók et j’avais travaillé sur un nouveau riff», a déclaré Summers. «Quand Sting a dit: ‘Allez-y et faites-en le vôtre’, je suis allé et j’ai collé ce coup de langue, et nous avons immédiatement su que nous avions quelque chose de spécial.

La réaction à la chanson

Les instincts du groupe ont fait leurs preuves. Sorti le 20 mai 1983, le succès fulgurant de «Every Breath You Take» a donné le ton à Synchronicity, qui a été diffusé à plus de huit millions d’exemplaires aux États-Unis et a remporté trois Grammy Awards en faisant de The Police le plus grand groupe de la planète. De nos jours, il est difficile d’imaginer l’histoire de la musique populaire sans sa présence singulière, bien que Sting soit encore un peu décontenancé lorsque les auditeurs supposent que les paroles orwelliennes de la chanson ont un penchant romantique.

«L’air lui-même est générique, un agrégat de centaines d’autres, mais les mots sont intéressants», a-t-il déclaré dans une interview avec The Independent en 1993. «Cela ressemble à une chanson d’amour réconfortante, mais je ne savais pas à quel point c’était sinistre. est. Je pense que je pensais à Big Brother, à la surveillance et au contrôle.

