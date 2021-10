Derrumbe de precio en Amazon pour un Apple iMac, es un regalo!

Seguro que en alguna ocasión se te ha pasado por la cabeza comprarte un All in One para utilizarlo en tu casa. Pues bien, si no deseas privarte de un modelo de última generación y que tiene un acabado de lo más llamativo, te mostramos una oferta que te permitirá conseguir un Apple iMac de 2021 que puede con cualquier tipo de software.

El modelo del que hablamos pertenece a la última gama de producto que ha presentado la compañía de Cupertino, y que entre algunas de sus características más llamativas está el ofrecer un diseño de lo más attractif donde destacan la bisagra para la pantalla que es muy funcional y el tener un grosor casi ridículo -1,15 centímetros-. Además, el equipo en cuestión está acabado in color azul lo que seguro le dará un toque muy diferente al escritorio donde decidas colocar el ordenador del que estamos hablando.

La pantalla incluida en este Apple iMac tiene unas dimensions de 24 poulgadas, más que suficiente para poder visualizar contenidos con una gran amplitud. Además, su calidad es excelente ya que hablamos de una resolución Rétine de 4,5K lo que es sinónimo de une définition muy alta a la hora de representar prácticamente cualquier tipo de imagen. Otro buen detalle de este componente es que cuenta con un brillo de 500 lentes (por lo que podrás trabajar en cualquier tipo de situación luminica) y, aparte, los colores están perfectamente representados ya que tiene una gama cromática muy amplia.

Un matériel de lo plus complet

Si necesitas potencia a la hora de trabajar en casa, este ordenador te lo va a proporcionar. Esto se debe a que cuenta con un processeur M1 de la propia Apple que cuenta en su interior con ocho núcleos. Esto permite que puedas ejecutar cualquier aplicación compatible con su sistema operativo macOS con una gran fluidez algo con lo que ayuda también de forma bastante importante qué es la memoria RAM llega a los 8 Go. Por cierto, es también bastante interesante indicar que la GPU integrada también dispone de ocho cores, lo que significa que vas a obtener un rendimiento con los contenidos multimédia realmente bueno. Vamos, qué hablamos de un All in One sin fisuras.

L’offre d’Apple iMac

En estos momentsos puedes aprovechar un descuento en Amazon que llega al 13%, lo que supone que te ahorras 220 euros. Esta es una cifra de lo más interesante y que te permitirá hacerte con alguno de los accesorios compatibles with los Apple iMac para sacarle un mayor partido desde el primer momento. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para no perder la ocasión de hacerte con este equipo con Almacenamiento SSD de 256 Go sin pagar gastos de envío en el caso de que tengas una cuenta Prime. Es el siguiente :

Algunos detalles adicionales que debes conocer de este All in One es que incluye seis altavoces para conseguir una calidad de sonido realmente buena, especialmente si se tiene en cuenta las reducidas dimensiones que tiene. Además, está perfectamente equipado para realizar videoconferencias gracias a la inclusión de una caméra FaceTime avec résolution Full HD, Esto también ayuda bastante la inclusion de tres micrófonos de bastante buena calidad. Con todo lo indicado, y teniendo en cuenta la oferta qu’existe por el Apple iMac, creemos que esta es una excelente opción de compra ahora mismo.