“Derry Girls” se terminera après la saison 3

Les fans de Derry Girls de Netflix ont reçu des nouvelles douces-amères jeudi lorsque la showrunner Lisa McGee a annoncé que le tournage de la saison trois commencerait bientôt et que ce serait également la dernière saison de la série. Bien qu’il soit courant chez Netflix d’annuler une série après trois saisons, McGee a assuré aux fans que cela avait toujours été son plan. “C’était toujours le plan de dire au revoir après trois séries”, a-t-elle écrit. « Derry Girls est une histoire de passage à l’âge adulte ; suivre cinq adolescents ridicules alors qu’ils commencent lentement… très lentement… à devenir des adultes, tandis qu’autour de l’endroit qu’ils appellent leur maison commence à changer aussi et que l’Irlande du Nord entre dans une phase plus optimiste – qui était un petit , fenêtre magique dans le temps.

“Derry Girls est une lettre d’amour à l’endroit d’où je viens et aux personnes qui m’ont façonné”, a poursuivi McGee. “Ce fut un honneur de l’écrire et je serai toujours fier de tout ce qu’il a accompli. Je tiens à remercier les habitants de Derry et d’Irlande du Nord pour leur soutien. Merci également à l’équipe derrière la série, l’incroyable Hat Trick productions et merci spécial à Channel 4 – la chaîne que j’ai grandi en regardant; la chaîne qui m’a donné envie d’écrire de la comédie et la seule chaîne qui aurait pu faire notre émission.”

Ma déclaration sur les #DerryGirls. Quel trajet! pic.twitter.com/TvYKDRY697 – Lisa McGee (@LisaMMcGee) 23 septembre 2021

“Qui sait si Erin, Clare, Orla, Michelle et James reviendront un jour sous une autre forme, mais pour l’instant, c’est tout pour nous et nous sommes ravis de commencer à filmer cette série avec notre incroyable casting et équipe pour, espérons-le, prendre notre fans fidèles dans une dernière aventure”, a conclu McGee. La saison 2 de Derry Girls est sortie en 2019 et a été un succès surprise pour Netflix, et les fans attendaient avec impatience la prochaine série d’épisodes, mais COVID-19 entraîne de sérieux retards de production.

La star de la série Siobhan McSweeney, qui joue Sister Michael, a fait le point sur la sitcom d’une demi-heure qui suit un groupe d’amis au début des années 90 alors qu’ils traversent leur adolescence pendant les troubles turbulents de l’Irlande du Nord. Dans une interview avec le Radio Times, McSweeney a admis que tout ce qu’elle peut vraiment dire sur la production de la saison 3, c’est que les acteurs et l’équipe “espèrent le faire cette année”.

“C’est un cauchemar de planification, comme vous pouvez l’imaginer. Lisa [McGee, the creator] ne veut pas faire de compromis sur la qualité, évidemment, mais je pense que nous sommes tous très impatients de le faire pour des raisons très évidentes », a déclaré McSweeney dans l’interview. La mise à jour fait écho à des détails similaires à ce que la star de la série Nicola Coughlan a partagé plus tôt cette Cependant, elle a admis au moment de confirmer que la saison 3 commencerait à tourner cette année malgré la pandémie repoussant le tournage “plusieurs fois”.

McSweeney a ensuite expliqué comment elle espérait que la saison 3 se déroulerait avant que son personnage, Sister Michael, “meurt”, plaisantant davantage: “Je ne sais pas. C’est la chose vraiment excitante d’être actrice; je ne sais pas où elle va finissent – cela dépend des idées de Lisa, mais quoi qu’elle fasse, elle ne sera pas impressionnée de manière appropriée.”