SUM 41 a abandonné une version réinventée de sa piste précédemment publiée “Prendre feu” mettant en vedette le TIC Tac créateur/musicien rien, nulle part. SUM 41‘s Deryck Whibley a écrit cette ballade pour sa femme, Ari Whibley, après sa tentative de suicide et ils en parlent pour la première fois dans l’espoir de sensibiliser le public pendant le Mois de la sensibilisation à la santé mentale.

SUM 41 les fans du monde entier ont soumis collectivement leurs histoires de perte vues dans la vidéo en noir et blanc magnifiquement tournée pour “Prendre feu”. La vision derrière la puissante vidéo devenue commémorative est de mettre en lumière la prévention du suicide et de lutter contre la stigmatisation derrière la santé mentale. La vidéo a été réalisée par John Asher, qui dirigeait auparavant SUM 41le clip de “Jamais là”.

Whibley déclare à propos du nouveau single: “Ecrire cette chanson a été cathartique pour moi de gérer mes émotions pour la première fois à propos de la perte de ma femme par suicide. Quand je l’ai joué pour elle pour la première fois, c’était le début de notre conversation ouverte ce qu’elle a vécu. En partageant son histoire, nous espérons faire savoir aux autres qu’ils ne sont pas seuls et que si vous avez besoin d’aide, il n’y a pas de honte à le dire.”

rien, nulle part dit: “En tant que personne qui a dû faire face à une maladie mentale tout au long de ma vie, il était évident que Deryck m’a approché pour monter sur cette chanson.

«Je pense qu’il est important de faire savoir à vos proches que vous les aimez et que vous êtes là pour eux sans condition.

“Je suis une vie SUM 41 fan et je suis honoré de faire partie de quelque chose comme ça. “

Les fans peuvent diffuser “Prendre feu” maintenant et regardez la vidéo musicale ci-dessous.

SUM 41le dernier album de “Commande en baisse”, est sorti en juillet 2019 via Records désespérés. Armé des chansons les plus honnêtes et intimes de sa carrière, Whibley a versé tout ce qu’il avait dans le LP. Produisant, concevant et mixant l’album dans son home studio, il a minutieusement conçu et affiné chaque chanson, soulignée par des riffs rapides et complets, des solos de guitare du guitariste principal/choriste. Dave Brownsound, accords harmonieux du guitariste Tom Thacker et la section rythmique lourde et palpitante du bassiste / choriste Cône McCaslin et batteur Frank Zummo.

Après plus de 15 millions de disques vendus dans le monde, un Prix ​​Grammy nomination, deux Prix ​​Juno (sept nominations), un Kerrang ! Prix en 2002, ainsi que plusieurs Prix ​​de la musique de la presse alternative, SUM 41 n’a pas l’intention de ralentir.



