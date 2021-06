Des abdos aux fourmis, les deux superstars du golf partagent la plus merveilleuse querelle du sport avant l’US Open

Au début de l’US Open, les amateurs de golf du monde entier ont été déçus lorsque Bryson DeChambeau et Brooks Koepka n’ont pas été regroupés pour les deux premiers tours.

C’est parce qu’ils partagent la rivalité la plus merveilleusement mesquine du sport, qui a été le cadeau qui continue de donner ces dernières semaines.

Canal de golf

Si vous n’avez pas encore vu la vidéo, vous devez simplement la regarder

De cette interview chargée de jurons au championnat de la PGA à Koepka offrant aux fans de la bière gratuite pour troller DeChambeau, avec quelques allers-retours sur Twitter entre les deux, la querelle a fait la une des journaux ces dernières semaines.

Cela bouillonne sous la surface depuis un certain temps, mais nous commencerons par l’interview divulguée de Golf Channel le mois dernier.

Alors que DeChambeau marche derrière, l’œil de Koepka ramène son collègue golfeur en Californie, admet qu’il a perdu le fil de ses pensées à cause de ” ces taureaux *** “, avant de marmonner ” f ****** Christ ” dans sa barbe.

Avis de non-responsabilité: Koepka est grincheux dans le meilleur des cas et vient de perdre une glorieuse chance de gagner un autre tournoi majeur

Certains rapports suggèrent que DeChambeau a conseillé à Koepka de commencer les putts sur la bonne ligne alors qu’il se plaignait des greens de l’île Kiawah, mais après l’avoir tourné et regardé plus d’une centaine de fois (pour des raisons purement journalistiques), nous ne pouvons pas vraiment entendre cela.

Et conformément à ce qui est une rivalité glorieusement mesquine, nous considérons qu’il est plus probable que Koepka ait contesté les pointes métalliques de DeChambeau.

Alors que la plupart des golfeurs du monde entier se sont convertis aux pointes souples, DeChambeau porte toujours du métal, dans l’un des nombreux majeurs du consensus général.

Soit Koepka était irrité parce que les pointes métalliques peuvent endommager les lignes de putting, même si de nouvelles règles permettent aux joueurs de réparer, ou simplement parce que les chaussures de DeChambeau faisaient un bruit fou pendant qu’il essayait de parler.

.

C’est vraiment cool jock vs homme scientifique ringard

Mais comme toutes les grandes rivalités – Manchester United et Liverpool, l’Angleterre et l’Allemagne, Jake Paul et Tommy Fury – il y a plus à cela.

Joué à travers une série d’épisodes publics triviaux, il s’agit d’une querelle enracinée dans un affrontement de deux personnalités complètement opposées.

Vous avez Brooks « pourquoi tout le monde fait-il tant d’histoires pour frapper la balle » Koepka contre Bryson « attendez une minute pendant que je trempe cette balle dans du sel d’Epsom » DeChambeau.

Ils représentent deux jeux différents : tous deux basés en grande partie sur le pouvoir, mais l’un brutalement simple, et l’autre une équation scientifique compliquée.

En fait, tout a commencé en 2019 lorsque Koepka a décrit le rythme du jeu de DeChambeau comme « embarrassant » après qu’il lui a fallu plus de trois minutes pour frapper un coup moyen en coin.

La paire a en fait eu des pourparlers «cool l’air» lors du tournoi, ce qu’Internet a interprété comme un moment «viens me dire ça en face».

Et pendant que nous plaisantons sur un combat, ils ont en fait déjà été interrogés sur la possibilité.

S’exprimant ensuite dans l’émission de radio SiriusXM PGA Tour de Pat Perez et Michael Collins, ils ont tous les deux ri à ce sujet.

“Les gens ont agi comme si vous alliez tous vous battre”, a déclaré Collins.

.

DeChambeau s’est transformé en un gros gâteau au bœuf

.

Un combat imaginaire aurait sûrement lieu dans la division des poids lourds

“Soyons honnêtes, nous savons qui gagnerait ce combat et ce n’est pas moi”, a déclaré DeChambeau. « Laissez-moi vous dire tout de suite qu’il me botterait le cul. »

“Nous le savons”, a déclaré Perez.

“Il a raison”, a plaisanté Koepka.

C’est vrai. DeChambeau pèse à peu près le même poids que le roi des poids lourds Anthony Joshua, frappe la balle de golf aussi fort que n’importe qui, mais est toujours un nerd dans l’âme.

Quiconque a vécu une interview de Koepka vous dira qu’il est le mâle alpha des mâles alpha.

Néanmoins, DeChambeau a tenté de déchirer le physique de son rival lorsque Koepka est apparu sur la couverture de Body Issue d’ESPN en janvier 2020.

« Dans le Body Issue, il n’avait pas d’abdos, pour être honnête. J’ai des abdos », a-t-il dit ironiquement alors qu’il diffusait en direct un jeu vidéo sur Internet.

Et Koepka, le quadruple vainqueur majeur, a riposté, fléchissant ses muscles argentés sur Twitter.

J’espère que vous avez l’impression qu’une guerre froide insignifiante se développe entre deux des plus grandes stars du golf.

Sinon, Ant-gate en juillet 2020 devrait faire l’affaire.

Après que DeChambeau ait pris 20 livres pendant le verrouillage et soit retourné sur le parcours ressemblant à un culturiste en tenue de golf, Koepka a fait une blague sur les stéroïdes lorsque son rival s’est disputé avec un caméraman lors d’une victoire à trois coups au Rocket Mortgage Classic.

Plus tard ce même mois, l’attention aux détails légèrement irritante de DeChambeau a de nouveau frappé lorsqu’il a essayé de se soulager d’une colonie de fourmis de feu au St. Jude Invitational.

Le lendemain, Koepka a prétendu qu’il y avait une fourmi sur sa balle, à son grand amusement et à celui de nous tous qui regardions.

Depuis lors, cela a été une série de fouilles subtiles, clairement en référence les unes aux autres mais pas explicitement.

DeChambeau est même venu lorsque Koepka a répondu à des questions sur un Instagram Live avec sa finance Jena Sims en octobre dernier.

“Oui, il y en avait beaucoup [questions about Bryson], j’ai juste choisi de ne pas en parler”, a-t-il déclaré. “Si vous n’avez rien de gentil à dire, ne le dites pas du tout.”

Même quand même, il y avait toujours le sentiment que c’était juste un amusement léger avec un peu d’avantage. Blague, si vous voulez.

C’était encore comme ça lorsque la dernière édition de The Match a été annoncée récemment, avec Mickelson et Tom Brady affrontant DeChambeau et Aaron Rodgers.

Kopeka a tweeté « Désolé frère » à Rodgers et Mickelson a suggéré en plaisantant qu’il devrait se retirer pour Brooks.

DeChambeau a déclaré à Koepka qu’il «vivait dans sa tête sans loyer», ce à quoi Brooks a répondu avec une vidéo de Bryson s’appelant «Brooksy» et s’énervant.

Puis, lors du tournoi commémoratif plus tôt ce mois-ci, alors qu’une poignée de fans ont été expulsés pour avoir crié « Brooksy » à DeChambeau sur le tee, Koepka a répondu en leur offrant des caisses de bière gratuites.

C’est pourquoi tout le monde voulait qu’ils soient jumelés à l’US Open. En fait, il y avait des rumeurs selon lesquelles l’USGA a approché DeChambeau et lui a demandé s’il serait d’accord avec ça.

Au milieu des informations selon lesquelles il a refusé, le Californien a insisté sur le fait qu’il accueillerait favorablement cette opportunité alors qu’il se prépare à défendre son titre ce week-end.

Il a déclaré: «Nous plaisantons dans les deux sens pour nous amuser.

«Je serais d’accord avec ça, mais il n’y a jamais vraiment rien qui m’ait traversé.

“Je pense qu’avec le temps, j’espère que ce week-end nous pourrons jouer les uns contre les autres et concourir. Je pense que ce serait amusant et ce serait génial pour le jeu.

Koepka convient que la rivalité a été utile pour développer le golf et le promouvoir auprès d’un public plus large.

“Je pense que c’est bon pour le jeu”, a déclaré Koepka. «Cela apporte de nouveaux globes oculaires. Cela a été à peu près sur toutes les chaînes d’information.

.

Ils étaient coéquipiers pour les États-Unis en 2018

« Tout ce que vous regardez en ligne a cela dans les gros titres ou c’est là-haut comme une grande actualité. Pour moi, cela fait grandir le jeu.

Il est étrange qu’ils n’aient pas été regroupés, étant donné que le PGA Tour vient de mettre en place un pot de 40 millions de dollars appelé Player Impact Fund, conçu pour récompenser les joueurs qui déplacent l’aiguille métaphorique et attirent l’attention sur le jeu en ligne.

Cependant, étant donné qu’ils figurent tous les deux dans le top dix mondial, ce n’est sûrement qu’une question de temps avant qu’ils ne se battent au sommet d’un classement, ce qui ne laisserait pas le choix aux officiels.

Et ayez une pensée pour Steve Stricker, qui devra faire face à la paire d’entre eux dans la même équipe lors de la Ryder Cup cet été.