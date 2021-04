Des abonnés en colère annulent Netflix pour une nouvelle émission qui vient d’être annoncée – .

L’obsession de Netflix pour le contenu original a conduit le géant du streaming à publier une avalanche absolue de nouvelles émissions chaque mois. À la lumière de cela, il est presque inévitable que certains des choix de programmation de Netflix laisseront certains abonnés déçus et en colère.

En septembre dernier, par exemple, vous vous souviendrez peut-être que Netflix a été largement critiqué pour avoir sorti un film français intitulé Cuties que certaines personnes considéraient comme des enfants trop sexualisés. Plus récemment, certains abonnés s’en prennent au géant du streaming pour une nouvelle émission appelée Hype House.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Hype House est essentiellement un collectif d’influenceurs TikTok qui vivent ensemble et Netflix a récemment signé un accord avec eux pour une série non scénarisée sur la vie à la maison.

Le synopsis de l’émission se lit comme suit: «Des débuts modestes à la célébrité du jour au lendemain, ce sont les histoires des personnalités les plus populaires sur les réseaux sociaux alors qu’elles prennent conscience de leur personnalité, tombent amoureuses et abordent la prochaine étape de leur vie.»

Kouvr Annon, Nikita Dragun, Sienna Mae Gomez, Chase Hudson, Larri Merritt, Thomas Petrou, Alex Warren et Jack Wright – alias Hype House – joueront dans une nouvelle série non scénarisée qui révélera un côté d’eux-mêmes (et de leurs relations) qui on voit rarement! pic.twitter.com/NlRF5j0ZoF – Netflix (@netflix) 22 avril 2021

Cela semble assez innocent, ce qui soulève bien sûr la question: pourquoi certains abonnés Netflix sont-ils en colère contre l’émission?

Eh bien, une partie de la raison est que certains membres de Hype House ont eu leur juste part de controverse dans le passé. Tony Lopez, par exemple, a été accusé d’agression sexuelle et d’avoir sollicité des photos d’un mineur plus tôt cette année. Notamment, Lopez ne sera pas dans l’émission, mais certains abonnés Netflix sont toujours contrariés parce que les membres de Hype House n’ont pas pris le COVID au sérieux et ont continué à faire la fête et à filmer du contenu alors même que le nombre de cas de coronavirus à travers le pays augmentait. .

Les faits aggravants étaient des allégations selon lesquelles des membres de la Hype House qui ont été testés positifs pour le COVID-19 n’ont pas divulgué leur diagnostic positif à d’autres.

Notez ce qui suit dans un rapport d’initiés en juillet dernier:

Une semaine plus tard, le 21 juillet, environ 67 influenceurs se sont entassés dans Hype House, un collectif TikTok des A-listers de l’application. Parmi les invités figuraient les YouTubers Nikita Dragun, James Charles, Emma Chamberlain et Tana Mongeau, ainsi que TikTokers Charli et Dixie D’Amelio. L’occasion était une fête d’anniversaire pour TikToker Larri Merritt (connu en ligne sous le nom de Larray). Selon Elijah Daniel, un créateur basé à Los Angeles, «beaucoup d’influenceurs m’ont confirmé avoir été testés positifs au COVID-19 après les soirées d’influenceurs, comme BEAUCOUP.» Daniel a tweeté à propos de l’influenceur “outbeak” le 28 juillet, ajoutant “Et ils ne disent rien et ne préviennent pas les personnes avec lesquelles ils sont entrés en contact après.”

À la lumière de ce qui précède, certains abonnés étaient tellement furieux qu’ils ont menacé d’annuler leurs abonnements.

j’en ai assez pic.twitter.com/VY3oIJqtaj – soph ⧗ john walker anti (@fullmoonyelena) 22 avril 2021

Un autre Twitter, quant à lui, a déclaré qu’elle prévoyait de boycotter Netflix parce qu’il continue d’investir de l’argent pour rendre célèbres les «humains inutiles».

Et bien que nous ne puissions pas imaginer qu’un nombre important d’abonnés Netflix annuleront leurs comptes, il est indéniable que le contrecoup de l’annonce de l’émission a été prononcé:

netflix fait une émission pour la maison hype tiktok il est temps d’annuler mon abonnement – riri (@ 03riaaaa) 22 avril 2021

vous annulez tant de bons spectacles après seulement 1 saison et vous nous donnez plutôt une poubelle de télé-réalité comme celle-ci? Personne n’a demandé cela. – Ron Swanson (@thegoddamnJets_) 23 avril 2021

Pendant ce temps, une pétition en ligne pour annuler Hype House n’a recueilli jusqu’à présent qu’environ 1400 signatures en ligne.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.