Des abonnés en colère disent que Netflix a ruiné ‘Seinfeld’

Vendredi s’est avéré être une bonne journée pour les nouveaux contenus à consommer à la maison et au cinéma. La suite très attendue de Venom: Let There Be Carnage est sortie en salles, développant l’univers d’histoires Spider-Man de Sony. Ensuite, il y a Apple TV Plus, qui a publié de nouveaux épisodes pour Ted Lasso, The Morning Show et Foundation. Ailleurs, vous trouverez la préquelle des Sopranos sur HBO Max et dans les salles. Mais Netflix avait la sortie la plus attendue ce week-end. C’est toute la série Seinfeld qui est disponible pour diffuser immédiatement en qualité 4K.

Mais si vous mourez d’envie de vous gaver de Seinfeld sur Netflix, et si vous aviez déjà vu l’original il y a des années, alors vous n’apprécierez peut-être pas nécessairement ce que le streamer a fait à la série télévisée.

Certains fans de Seinfeld ont rapidement découvert que le remaster 4K de Netflix modifiait le rapport hauteur/largeur d’origine de l’émission télévisée. Au lieu du recadrage 4:3 d’origine, vous obtenez un rapport 16:9 plus conforme à ce à quoi vous êtes habitué en 2021. La plupart des appareils qui lisent du contenu vidéo prennent en charge ce rapport hauteur/largeur. Et la plupart des émissions de télévision et des films sont au format 16:9. C’est la nouvelle normalité. Il est à noter que Seinfeld a diffusé en 16:9 ailleurs avant Netflix.

Mais ce n’était pas la façon dont ils tournaient des films et des séries télévisées quand ils ont fait Seinfeld. À l’ère pré-HD, les téléviseurs ne ressemblaient pas à des versions plus petites d’un écran de cinéma. Le format 4:3 TV était roi, et ils ont filmé des émissions de télévision en conséquence.

Netflix a-t-il ruiné Seinfeld ?

Si vous avez vu Seinfeld dans l’original 4:3 coupé sur un téléviseur du milieu des années 90 pour la première fois, vous savez probablement à quoi ressemblait la série. Et vous vous rendrez vite compte que la version Netflix de Seinfeld semble différente. Vous obtenez moins de contenu vertical puisque le remaster 4K est disponible au format 16:9.

Là encore, certains Seinfeld pourraient même ne pas se rendre compte de ce qui se passe pendant la majeure partie du spectacle. Vous obtenez toujours le même grand épisode mettant en vedette les quatre personnages emblématiques que vous aimez. Les blagues atterriront comme elles l’ont fait la première fois, et vous adorerez revoir le tout à nouveau.

Si vous n’avez jamais vu Seinfeld, vous en ferez l’expérience dans un format 16:9 pour la première fois, vous ne saurez donc jamais à quoi ressemblait le format 4:3. Mais certains des fans inconditionnels de Seinfeld feront la différence, surtout en ce qui concerne certains épisodes, comme celui avec le nid-de-poule :

à souligner, le nid-de-poule titulaire de l’épisode de la saison 8 The Pothole est recadré sur Netflix https://t.co/gH4l5V8HfS pic.twitter.com/6G35eZQymW – Brandon (version effrayante) (@Thatoneguy64) 1er octobre 2021

Même ainsi, les blagues atterrissent toujours, comme l’explique le même utilisateur de Twitter plus tard dans le fil. Vous verrez le nid-de-poule dans la photo suivante :

c’est honnêtement bien si vous n’avez pas d’autre moyen de le regarder. comme les blagues fonctionnent toujours – elles coupent immédiatement à un gros plan du nid-de-poule après cela, donc ce n’est pas comme si vous le manquiez complètement – mais je n’aime vraiment pas le recadrage par rapport à l’original. je déteste la merde comme ça – Brandon (version effrayante) (@Thatoneguy64) 1er octobre 2021

Ce n’est pas un vrai problème

Seinfeld n’est pas le premier à avoir ce « problème ». Disney a fait la même chose avec Les Simpson sur Disney Plus. Mais le service de streaming permet aux utilisateurs de choisir entre les proportions 4:3 et 16:9. Cependant, Netflix ne fait pas la même chose avec Seinfeld.

Les différences entre l’aspect original 4:3 et la coupe 16:9 4K de Netflix pour Seinfeld. Source de l’image : Captainjoe201/Reddit

Ensuite, il y a la coupe de la Ligue de justice de Zack Snyder qui est diffusée en 4:3 sur HBO Max, car c’est ainsi que le réalisateur l’avait envisagé à l’origine. Il voulait profiter de l’espace vertical pour inclure plus de détails dans certains plans, ce qui ne serait pas possible en 16:9. C’est pourquoi 4:3 est beaucoup plus important pour le Synder Cut que pour certaines blagues de Seinfeld qui nécessitent un crochet visuel.

En d’autres termes, Netflix n’a pas ruiné Seinfeld. C’est juste une expérience différente avec la plupart du même contenu incroyable que vous adorerez. Pensez-y de cette façon, si Seinfeld avait eu cette idée de « montrer pour rien » de nos jours, ils auraient tout tourné en 16:9. Puis, dans le futur, un format différent pourrait avoir « ruiné » la norme 2021.