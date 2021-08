Des acariens mangeurs de chair invisibles terrorisent les résidents de DC

in

Déplacez-vous sur les frelons meurtriers.

Les résidents de Washington, DC, ont été assiégés par une invasion d’acariens microscopiques des démangeaisons des feuilles de chêne dont la morsure laisse une série de plaies douloureuses et démangeaisons sur leurs victimes.

“Nous nous réveillons la nuit en nous grattant”, a déclaré Cynthia Palmer d’Arlington, en Virginie, au Washington Post. “C’est comme si nous avions des taches de peinture blanche partout sur nous maintenant que nous utilisons la calamine [lotion]. Les plaies sont rouges et enflées, donc ce n’est pas joli.”

Une coquille d’une cigale Brood X est vue sur un arbre sur la pelouse nord de la Maison Blanche à Washington, DC, le mardi 25 mai 2021. Une espèce d’acariens mangeurs de chair a émergé pour se nourrir des milliards d’œufs de cigale qui ont été abandonnés au printemps dernier. ((Photo AP/Carolyn Kaster))

Les scientifiques disent que les acariens sont venus se nourrir des milliards d’œufs de cigales laissés par les créatures lorsqu’elles ont émergé dans la capitale au printemps dernier et tombent sur leurs victimes sans méfiance lorsqu’elles passent sous un arbre infesté.

“C’est un phénomène lié à la présence des cigales, et il va se dissiper. Et finalement, vous ne l’aurez pas l’année prochaine, car les cigales n’émergeront pas”, a déclaré Gene Kritsky, doyen des sciences comportementales et naturelles du mont Saint-Joseph. Université de Cincinnati, a déclaré le journal.

Les insectes mesurent 1/125 de pouce de longueur, ce qui les rend pratiquement invisibles à l’œil nu. Si vous êtes mordu, vous ne le saurez probablement même pas jusqu’à ce que les plaies commencent à apparaître environ 10 heures plus tard.

De nombreux résidents traumatisés se sont rencontrés dans des groupes de soutien en ligne sur Facebook et Nextdoor, a rapporté le Washingtonian Magazine.

Les insectes devraient continuer leur règne de terreur jusqu’à la fin de l’automne.

