Des achats de PPV aux KO et aux bonus, Conor McGregor aime battre des records autant qu’il aime briser des os alors que la star de l’UFC se venge de Dustin Poirier à Las Vegas

Aujourd’hui, Conor McGregor est un nom familier. On pourrait dire qu’il a fait plus pour développer les arts martiaux mixtes que quiconque.

L’homme est une sensation au box-office et son pouvoir ne montre aucun signe de déclin pour l’instant. Sa dernière sortie contre Dustin Poirier est le deuxième pay-per-view le plus acheté de l’histoire de l’entreprise avec 1,6 million d’achats.

McGregor est le premier combattant UFC de l’histoire à détenir deux ceintures simultanément

Mais ce n’est rien. Voici un homme qui bat des records et la banque.

McGregor est le fier propriétaire des cinq PPV UFC les plus achetés de tous les temps et a été en tête d’affiche de sept des 10 meilleurs. L’Irlandais a sept PPV avec plus d’un million d’achats à son nom. Le reste de la liste UFC combinée en compte neuf.

Avec 2,4 millions, son affrontement UFC 229 avec Khabib Nurmagomedov en 2018 est le PPV le plus acheté de l’histoire de l’UFC – c’est le seul à générer plus de deux millions dans l’histoire du MMA.

The Notorious est aimé pour son discours poubelle et le divertissement qu’il apporte à chaque carte, mais sa puissance de star est en fait construite à partir des records qu’il a obtenus à l’intérieur de l’octogone.

Il détient le KO le plus rapide dans un combat pour le titre UFC à seulement 13 secondes lorsqu’il a détrôné Jose Aldo en 2015 pour le titre poids plume. Aldo avait été invaincu depuis cinq ans à ce moment-là.

McGregor n’a eu besoin que de 13 secondes pour éliminer Jose Aldo à l’UFC 194 en 2015

Le joueur de 32 ans – qui a en fait 33 ans quatre jours seulement après le troisième combat avec Poirier – détient le record du plus grand nombre de bonus consécutifs après le combat dans l’histoire de l’UFC avec huit.

Il a sept prix Performance of the Night à son actif – le deuxième plus grand de l’histoire de l’UFC, dont cinq consécutifs – et un prix Knockout of the Night, avant que ce prix particulier ne soit arrêté.

Deux de ses bonus de performance sont venus dans des combats pour le titre, contre Aldo et Eddie Alvarez, qu’il a tous deux remportés. Ce faisant, McGregor est devenu le troisième combattant à remporter des titres dans différentes catégories de poids, mais le tout premier à détenir deux titres dans deux catégories de poids différentes en même temps.

McGregor est de retour dans l’octogone pour tenter de remporter la trilogie avec Poirier

Il a également eu deux bonus Fight of the Night, tous deux contre Nate Diaz en 2016.

McGregor est également devenu le premier homme de l’histoire de l’UFC à marquer des KO dans trois catégories de poids différentes en terminant Donald Cerrone à 170 livres en seulement 40 secondes. Cela signifiait que l’Irlandais avait des arrêts au poids plume, poids léger et poids welter.

Il a 22 victoires dans sa carrière et 19 d’entre elles sont venues par KO. Tout comme Mike Tyson à son apogée, McGregor a promis des feux d’artifice lorsqu’il est intervenu pour se battre et c’est ce qu’il a livré.

Dans la partie la plus importante de sa carrière, il a continué à livrer jusqu’à ce qu’il devienne une attraction incontournable. Qui n’aime pas un artiste KO ? Qui n’aime pas quelqu’un qui peut parler et le soutenir ?

Malgré toute la renommée et l’argent que McGregor a obtenus, personne ne peut dire que ce qu’il a fait à l’intérieur de l’octogone n’est pas spécial. Il mérite toujours un peu de respect sur son nom.

McGregor et Diaz ont eu deux vraies guerres

Sortant de la période électrisante où la majeure partie de ses records ont été créés – entre 2014 et 2016 – McGregor a poursuivi sa passion pour la boxe et d’autres entreprises. Certains pourraient soutenir que l’électricité n’est pas la même et qu’il a besoin d’une grosse victoire contre Poirier à l’UFC 264 pour garder son aura de superstar intacte.

À ce stade, sur le papier, McGregor a remporté une victoire à l’UFC en cinq ans. Certes, il n’a eu que trois combats, mais une défaite contre Khabib et un KO par Poirier n’a pas aidé ce qui est censé être son apogée.

S’il parvenait à vaincre Poirier, il se retrouverait face à l’actuel champion des poids légers de l’UFC Charles Oliviera et d’autres records seront à l’horizon.