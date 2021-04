“ Des actes, pas des mots ”: les sociétés minières remodèlent les conseils d’administration alors que les investisseurs exigent la durabilité

Un gerbeur décharge le minerai de fer sur une pile dans une mine située dans la région de Pilbara en Australie occidentale

Sous le feu des critiques après une série de catastrophes de grande envergure, les sociétés minières secouent leurs conseils d’administration en réponse aux critiques selon lesquelles elles ne respectent pas leurs propres normes environnementales, sociales et de gouvernance.

Les actionnaires exigent des changements dans une industrie dont la réputation a été entachée par les effondrements meurtriers des installations de stockage des déchets miniers au Brésil et par la destruction par Rio Tinto des abris sacrés en Australie.

Les entreprises réagissent en modifiant la structure et les compétences de leur haute direction – un changement que les investisseurs et les experts en gouvernance jugent indispensable pour atténuer les risques dans un secteur intrinsèquement dangereux.

«Le niveau de compréhension et de capacité au niveau du conseil d’administration est actuellement insuffisant dans le secteur minier, et il ne soutient pas encore à notre avis la transition de ces entreprises vers les meilleures pratiques», Andy Jones, responsable des métaux et des mines chez Investment Manager Federated Hermes, a déclaré.

Le Brésilien Vale SA – désireux de montrer son dévouement à la sécurité et à la durabilité après deux ruptures de digues de résidus en moins de quatre ans – a récemment annoncé le plus grand remaniement de son conseil d’administration depuis sa privatisation en 1997.

Sept des 13 membres du nouveau conseil d’administration qui doivent être approuvés ce mois-ci ont une vaste expérience des questions ESG et liées au développement durable, contre cinq auparavant. L’entreprise a également ajouté des exigences pour que les candidats aient une expérience des relations communautaires.

AngloGold Ashanti a nommé l’année dernière en tant que directeur non exécutif un conseiller en gouvernance minière auprès de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, Kojo Busia, après que le conseil d’administration a identifié la nécessité d’accroître son efficacité dans la surveillance ESG, a-t-il déclaré à ..

Barrick Gold a également renforcé ses références ESG avec la nomination de la directrice exécutive de la Banque mondiale, Anne Kabagambe, à son conseil d’administration en novembre, soulignant son expérience dans le développement international.

Certains mineurs ont également commencé à lier directement les primes des dirigeants et des administrateurs à des résultats ESG mesurables. Rio Tinto a connecté pour la première fois 15% des bonus annuels des dirigeants à des mesures ESG.

Les primes pour le directeur du conseil d’administration de Vale pour la sécurité sont calculées uniquement sur la base d’indicateurs de santé, de sécurité et de durabilité.

Mais les entreprises doivent également améliorer le reporting interne et favoriser une culture d’ouverture si le secteur veut éviter la répétition des erreurs du passé, affirment les experts en gouvernance.

«La rémunération est évidemment essentielle pour définir les incitations, mais elle ne fonctionne pas à elle seule à moins que le conseil n’obtienne la qualité des informations et qu’il y ait un esprit indépendant de réflexion et de défi», a déclaré Joanna Hewitt, avocate. cabinet Baker McKenzie à Londres qui conseille les entreprises en matière de gouvernance d’entreprise.

Pour que les conseils d’administration exercent une surveillance appropriée, les administrateurs doivent avoir accès à des informations qui contournent la direction, a déclaré à . Daniel Smith, conseiller en gouvernance chez CGI Glass Lewis, en novembre dernier.

Pour y parvenir, un conseiller spécialisé en patrimoine relevant directement du conseil pourrait être nommé, ou un conseil pourrait avoir un sous-comité ESG responsable de la gestion des parties prenantes, y compris des propriétaires traditionnels, a-t-il déclaré.

Pour aider les investisseurs à suivre leurs progrès, les sociétés minières doivent publier davantage de données sur des questions telles que l’engagement communautaire, la qualité de l’eau et de l’air, et les plans de réhabilitation et de fermeture, a déclaré Charlotte Valeur, fondatrice du cabinet de conseil en gouvernance Global Governance Group.

En raison de la pression des investisseurs, de plus en plus de sociétés minières communiquent des données d’émissions dites de portée 3, une mesure des émissions de CO2 en aval par les consommateurs de métaux. La transparence des données est essentielle, dit Valeur.

«Il faut des actes, pas des mots», a-t-elle dit. “Ce qu’il est facile de faire, c’est d’avoir du duvet – mais ce que nous voulons, ce sont des chiffres précis.”