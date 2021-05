Des acteurs masculins cisgenres doubler Laverne Cox est inacceptable ⋆ .

Laverne Cox joue l’un des personnages secondaires du film Promising Young Woman d’Emerald Fennell, lauréat d’un Oscar. Bien que ce ne soit pas un rôle charnu, c’était un rôle qui permettait à Cox d’être simplement une actrice et qui n’était pas concentrée sur son identité de femme trans. Comme beaucoup de femmes noires avant elle, elle était dans le rôle de «laissez-moi aider ces jolis blancs à s’embrasser». Pourtant, cela ne l’a pas empêchée d’être mal traitée dans le processus de doublage du film au niveau international.

Le Huffington Post a attiré notre attention sur le fait qu’Universal Pictures Italie a publié (et a depuis supprimé) un clip de Promising Young Woman sur les réseaux sociaux montrant le personnage de Cox, Gail, s’exprimant d’une voix nettement masculine. Les gens ont ensuite rapporté que le dialogue de Gail avait été doublé en italien par Roberto Pedicini.

Qu’est-ce que l’enfer absolu !?

Une fois que cela a été découvert, d’autres éditions européennes du film, comme l’Espagne, ont été appelées à employer également des acteurs masculins cisgenres pour exprimer Gail. Laverne Cox est internationalement connue comme une icône transgenre et une militante des droits, c’est donc un choix qui est, au mieux, un oubli extrêmement ignorant. Au pire, honnêtement, je ne peux qu’imaginer, et cela me fait ramper la peau.

Vittoria Schisano, une actrice trans italienne, qui avait surnommé Cox a dit pervers au Guardian: «Je pense que ce choix de doublage était un acte de violence direct. C’est insultant. Je me sentirais victime d’intimidation si j’étais [Cox]. »

Un porte-parole d’Universal Pictures International (UPI) a déclaré au Guardian,

Nous sommes profondément reconnaissants à Laverne et à la communauté transgenre d’avoir ouvert les yeux sur un préjugé que ni nous ni beaucoup de gens de notre industrie n’avions reconnu. Bien qu’il n’y ait eu aucune intention malveillante derrière cette erreur, nous travaillons avec diligence pour y remédier. Nous avons commencé à redoubler la voix de Mme Cox avec des actrices dans nos territoires internationaux et repoussons les dates de sortie pour nous assurer que la bonne version est disponible.

UPI a déclaré qu’il était “désolé pour la douleur causée”, mais ils sont “reconnaissants que nous puissions aborder la situation sur ce film et éviter que des erreurs similaires ne se reproduisent sur les projets futurs.”

Avec tous les progrès qui ont été faits pour progresser dans la représentation trans, et dans un rôle qui aurait été une excellente performance pour une femme trans à doubler (surtout quand elle en avait une qui avait déjà fait le travail), cela se sent particulièrement méchant et cruel. J’espère que le travail se produira afin qu’il ne se répète pas.

