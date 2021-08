Des actifs satellites de valeur feront de VSAT Stock un gagnant à long terme

Viasat (NASDAQ :VSAT) est une société de technologie satellitaire qui fournit principalement des services de bande passante et Internet. Ces services à haut débit s’adressent aux consommateurs, aux entreprises et aux compagnies aériennes. La société à l’origine du stock VSAT fournit également des systèmes de connectivité aux réseaux commerciaux. Son troisième segment est lié au gouvernement dans lequel VSAT produit des systèmes de communication gouvernementaux sécurisés.

Les satellites Viasat sont définis comme géostationnaires, ou GEO. Cela signifie qu’ils orbitent à environ 22 000 milles au-dessus de la terre. En conséquence, ils offrent une zone de couverture très étendue par rapport aux satellites en orbite terrestre basse, ou LEO, qui ne fonctionnent qu’à 300 à 600 milles au-dessus de la Terre.

Le compromis est une plus grande latence, ce qui signifie que la distance à laquelle un satellite envoie son signal peut affecter les vitesses à large bande réalisées jusqu’à l’utilisateur final sur terre. Plus à ce sujet plus tard.

Stock VSAT et les satellites

La société possède actuellement trois satellites qui sont chacun en orbite géostationnaire, et prévoit d’en lancer trois autres.

Voici un aperçu de sa flotte actuelle :

WildBlue-1 a été lancé en 2007, un satellite plus ancien que Viasat a acheté en 2009. Ce satellite offre une couverture limitée à des vitesses de téléchargement inférieures à l’optimum. Viasat-1 a été lancé en 2011 et était considéré comme technologiquement avancé à l’époque. La capacité totale a considérablement augmenté par rapport à celle du satellite WildBlue. Viasat-2 a été lancé en 2017 et est aujourd’hui un actif opérationnel clé pour l’entreprise. Viasat-2 a presque deux fois la bande passante de son prédécesseur et couvre une grande partie de la population de l’hémisphère occidental.

Viasat-3 est la prochaine génération de satellites de la société et se compose de trois unités. Cela donne en théorie à Viasat une couverture mondiale presque complète en ajoutant la majeure partie de l’Europe et de la région Asie-Pacifique.

Les satellites de nouvelle génération auront huit fois la capacité de la flotte existante lors de leur lancement au premier trimestre 2022.

Un moteur de croissance

La connectivité en vol (IFC) est une source de revenus en croissance rapide pour Viasat. A fin 2020, la compagnie comptait 1 500 avions commerciaux comme clients pour son service internet à bord pour les passagers.

La part de marché est estimée à environ 30%.

Au cours des 12 derniers mois, Viasat a signé des accords avec Delta (NYSE :DAL), KLM (OCTMKTS :KLMR), et TMC jets privés.

Il y a environ 26 000 avions commerciaux dans le monde aujourd’hui et on s’attend à ce qu’ils passent à 35 000 au cours des 10 prochaines années.

Merrill Lynch est positif sur ce segment et a récemment déclaré :

« Le rebond d’IFC profitant clairement à ViaSat compte tenu de la forte part de ViaSat a connu une forte augmentation du nombre d’avions avec ViaSat IFC activé au cours de la période, avec environ 1400 sur les 1550 flottes installées actives au cours de la période, soit une augmentation de 84 % en glissement annuel, et une augmentation séquentielle de 9 %. Nous nous attendons à ce que cela continue à montrer une amélioration séquentielle jusqu’en 2022, avec une croissance des nouvelles installations également. La rampe du contrat Delta Air Lines sera un contributeur clé pour FY22. »

LEO vs GEO

L’argument selon lequel l’orbite des satellites est la meilleure et qui gagnera le jeu du haut débit par satellite est débattu dans la communauté des investisseurs et les forums de discussion sur Internet depuis de nombreuses années.

LEO peut présenter des avantages en termes de latence et de lancements de satellites plus petits. Mais est-ce un bon modèle économique ?

Un système LEO, tel que Starlink de SpaceX, pourrait éventuellement nécessiter entre 30 000 et 42 000 satellites pour obtenir une couverture mondiale. C’est la même couverture mondiale que Viasat peut atteindre avec six unités satellites. La durée de vie utile attendue d’une unité LEO est faible, à seulement deux ou trois ans. En comparaison, un satellite GEO plus gros et plus efficace peut durer 15 ans.

De plus, avec l’abondance des satellites en orbite terrestre basse de Starlink et d’autres, la pollution spatiale devient une réalité. Les collisions représentent un risque réel pour les satellites LEO. VSAT est la solution respectueuse de l’environnement en raison du faible nombre de satellites nécessaires et de leur positionnement à haute altitude.

Performance des actions VSAT

Viasat a enregistré une forte croissance au cours du trimestre clos le 30 juin 2021, avec un chiffre d’affaires en hausse de 25 % et un EBITDA en hausse de 52 %.

Le segment des réseaux commerciaux a augmenté ses revenus de 36 % en glissement annuel, bénéficiant de la forte reprise pandémique du marché de la connectivité en vol pour les compagnies aériennes.

Pendant ce temps, la société a fourni une perspective à moyen terme de 20 % de croissance moyenne des revenus de 2021 à 2023, et d’un EBITDA ajusté pour les adolescents au cours de la même période.

La société sera en mode d’investissement pour les deux à trois prochaines années avec des dépenses en capital d’environ 1 milliard de dollars pour 2022 et 2023. Cela crée des niveaux élevés de dépréciation et masque le bénéfice par action GAAP actuel et le potentiel de bénéfice futur.

Mais pour les investisseurs patients, lorsque les dépenses d’investissement diminuent et que les flux de trésorerie disponibles augmentent dans plusieurs années, les actions VSAT pourraient être un multi-ensacheuse. Le prochain modèle de revenus récurrents à marge élevée et ROC élevé fournira une augmentation massive des bénéfices qui se reflétera fortement dans l’action à un moment donné.

