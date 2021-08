Des actionnaires poursuivent Activision Blizzard pour avoir caché une enquête sur le harcèlement sexuel

Par Dom Peppiatt

Les choses vont de mal en pis pour Activision Blizzard. Les actionnaires soutiennent maintenant qu’ils ont subi un « dommage économique » en raison de la rétention intentionnelle par les dirigeants de l’entreprise d’informations sur le procès pour harcèlement sexuel.

La nouvelle plainte de recours collectif fait suite à une enquête de deux ans menée par l’État de Californie et a été déposée devant un tribunal fédéral de Californie par le cabinet d’avocats Rosen de Los Angeles, une société qui se présente comme le meilleur cabinet des États-Unis lorsque il s’agit du «nombre de règlements de recours collectifs en valeurs mobilières» (via la loi Bloomberg).

Le recours collectif désigne spécifiquement le PDG d’Activision Blizzard Bobby Kotick, l’actuel directeur financier Dennis Durkin et l’ancien directeur financier Spencer Neumann comme des dirigeants qui étaient “au courant ou ignoraient imprudemment le fait que les déclarations fausses et trompeuses étaient émises concernant la société”.

La plainte allègue également que les documents trimestriels non audités d’Activision Blizzard contenaient des déclarations qui, après réflexion, étaient « essentiellement fausses » grâce à ce que nous avons vu dans le procès DFEH en Californie.

La plainte va jusqu’à mentionner des événements survenus après le dépôt de la plainte. Le débrayage prévu par les employés à l’appui du procès et pour protester contre le leadership actuel et les commentaires faits par Activision Blizzard sont référencés.

« En raison des actes et omissions fautifs des défendeurs et de la baisse précipitée de la valeur marchande des actions ordinaires de la société, le demandeur et les autres membres du groupe ont subi des pertes et des dommages importants », lit-on dans la nouvelle poursuite.

Le président de Blizzard, J. Allen Brack, a quitté l’entreprise, laissant Jen Oneal et Mike Ybarra co-diriger Blizzard. Activision Blizzard a également confirmé que le responsable des ressources humaines, Jesse Meschuk (qui travaillait dans l’entreprise depuis 12 ans), est également parti cette semaine.

