Des actions de 3 000 milliards de dollars prêtes à être déployées

in

Le marché ressemble-t-il de plus en plus à un pari plutôt qu’à un investissement avec un avantage ? Si vous avez répondu oui, vous n’êtes pas seul. Pourtant, s’il y a un endroit fortement favorisé où une séquence de victoires est susceptible de rugir, c’est un trio d’actions de mille milliards de dollars dont les perspectives de croissance et les graphiques de prix semblent trop gros pour échouer.

La fin est proche? C’était au début de la semaine de travail à la vue des choses à Wall Street. Clignez des yeux et vous l’avez presque manqué. C’est-à-dire, à l’exception des empreintes immuables de panique qui font désormais partie à jamais de nos graphiques de cours boursiers.

Lundi matin, les investisseurs ont eu un cas de heebie-jeebies lié à la croissance des infections à Covid en grande partie causées par la variante britannique.

De son côté, le blue chips Dow Jones Industriels a baissé de près de 1,50% avant de terminer à 2% et les présentateurs de nouvelles nocturnes livrant sombrement les développements baissiers à leurs téléspectateurs.

Dans le même temps, l’indice CBOE VIX ou indice « de la peur » a augmenté de 22% et a atteint un plus haut en deux mois en intrajournalier.

Pourtant, sous la surface, les actions de croissance de produits cotés tels que le ETF Innovateur IBD 50 (NYSEARCA :FFTY) et ETF Arche Innovation (NYSEARCA :ARKK) dépeint une vision nettement différente et beaucoup plus haussière du marché.

Les actions de FFTY ont terminé en hausse de 0,07% et ARKK a gagné un impressionnant 0,64% sur la session. Et le tell initial n’a pas menti. Les deux FNB ont augmenté de plus de 4 % depuis la cloche de clôture de lundi. Ok, maintenant il faut attendre le retrait ? Pas assez.

Examinons trois sociétés à croissance formidable dont les valorisations boursières à des milliers de milliards de dollars dictent si les années folles rimées doivent se poursuivre sur le marché au sens large, leur implication sera cruciale. De plus et aujourd’hui, sur la base de leurs grilles de prix, ils sont à même d’envoyer des taureaux de manière rentable vers des terrains plus élevés.

Des milliers de milliards de dollars d’actions à acheter : Amazon (AMZN)

Source : Graphiques par TradingView

Les premières de nos actions d’un billion de dollars à acheter sont des actions d’Amazon. Le fondateur d’AMZN, Jeff Bezos, vient de voler dans l’espace et l’a décrit comme le « meilleur jour de tous les temps ». Plus important encore pour les investisseurs sur terre, il est temps que cette action de mille milliards de dollars fasse un déploiement similaire dans des territoires inexplorés.

Techniquement, l’action AMZN est revenue dans le test d’une récente cassure de base corrective à double fond. Les stochastiques venant juste d’entrer en territoire de survente, la récompense à la hausse l’emporte de loin sur le risque de configuration.

Pour acheter cette action d’un billion de dollars, un écart d’achat haussier de 3 700 $ / 4 000 $ en septembre ou un appel vertical de 3 800 $ / 4 100 $ en novembre sont deux moyens privilégiés pour atteindre intelligemment un terrain plus élevé.

Pomme (AAPL)

Source : Graphiques par TradingView

Le prochain de nos actions de mille milliards de dollars à acheter est Apple. AAPL n’est pas étranger à ma plume. Les actions ont été discutées la semaine dernière comme un achat. Et tout comme son homologue Amazon, « tous les systèmes restent en place » pour que l’entreprise la plus précieuse du marché devienne plus précieuse.

Techniquement, le graphique mensuel de l’action AAPL révèle un modèle correctif de base sur base dans un canal ascendant qui se développe plus lentement. L’action combinée des prix de cette semaine a placé les actions dans un défi opportuniste de la base de coupe élevée et intégrée antérieure de ce titre de mille milliards de dollars.

Comme pour AMZN, une stochastique de survente assez rare et une bande de Bollinger à tendance haussière suggèrent une proposition risque-rendement extrêmement attrayante pour les acheteurs d’actions AAPL d’aujourd’hui.

Ici, je continuerais à recommander un collier bien placé d’août à 140 $/160 $ ​​pour les investisseurs qui souhaitent une position de base avec la possibilité d’ajuster et de négocier la tendance au fil du temps dans cette action de mille milliards de dollars avec une autorité accrue.

Actions d’un billion de dollars à acheter : alphabet (GOOGL)

Source : Graphiques par TradingView

Les dernières actions d’un billion de dollars à acheter sont des actions d’Alphabet. La tendance est votre amie ? Si tel est le cas, avec GOOGL, les investisseurs peuvent en profiter pour le prix d’un et prendre une décision d’achat bien étayée.

Techniquement, le graphique hebdomadaire d’Alphabet montre qu’un marteau haussier se forme au-dessus d’une ligne de canal à plus long terme liée au creux du marché baissier lié à Covid de GOOGL et à une tendance haussière plus prononcée qui a commencé en 2021.

La stochastique hebdomadaire de surachat de ce titre de mille milliards de dollars est légèrement préoccupante. Mais cela vient aussi avec le territoire pour ce type de recul modeste dans une phase d’élan. C’est ce que c’est, non ?

Avec des gains en jeu la semaine prochaine et pour s’assurer que la tendance amicale de GOOGL ne s’avère pas un achat coûteux, un écart d’achat haussier de 2 650 $/2 750 $ de Weeklys ’06 août semble bon à la fois sur et sur le graphique des prix.

À la date de publication, Chris Tyler détient (directement ou indirectement) des positions dans Ark Innovations ETF (ARKK). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.