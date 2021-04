Des actions Mega-Cap pour acheter avec une baisse des bénéfices comme la dernière fois

Cette semaine sera d’une importance capitale pour les marchés boursiers. Nous avons les plus grandes entreprises de la planète qui font toutes rapport ensemble. Cela lui donne le potentiel d’énormes mouvements, mais le problème est qu’ils vont dans les deux sens. Cela signifie que l’élément humain est imprévisible et qu’il pourrait y avoir des actions de méga capitalisation à acheter en cas de creux.

La plupart des investisseurs estiment que les entreprises généreront des bénéfices solides. Je suis d’accord mais les actions au jour le jour bougeront à cause du sentiment, pas des résultats. D’excellents rapports ne signifient pas nécessairement des rallyes.

Je suis convaincu que les fondamentaux restent solides pour les grandes entreprises. La reprise de la pandémie du nouveau coronavirus se déroule bien. En outre, l’économie bénéficie de l’aide de la Réserve fédérale la plus agressive de tous les temps. La Maison Blanche a également déjà dépensé 1,9 billion de dollars avec 2 billions de dollars de plus pour le brassage. Les presses à billets sont en plein essor, et pour l’instant, c’est un vent arrière pour les stocks.

En fin de compte, il y aura une facture géante due mais, pour l’instant, les investisseurs s’en moquent. Le processus de vaccination se déroule bien aux États-Unis et les gens en feront plus cette année. Même si des millions de personnes travaillent à domicile, il n’y a pas eu de préjudice tangible à la productivité. Il s’avère que la plupart des gens peuvent travailler à distance et continuer à travailler. Les effets à long terme de cela sont encore une question mais, pour l’instant, cela fonctionne.

La demande de produits et de services a été très forte parce que les consommateurs dépensent. Nous sommes dans un scénario de Goldielocks où les choses vont à nouveau bien mais les médecins n’arrêtent pas le goutte-à-goutte de morphine. Finalement, l’économie doit se débarrasser des drogues monétaires et fiscales. Il est peut-être déjà trop tard après le flip de décembre 2018.

La Fed sortait déjà du QE à l’époque, mais Jerome Powell a décidé d’inverser le cap et de redémarrer le QE le plus fort jamais réalisé. Cette année, le programme d’achat d’obligations de la Fed apportera 1,4 billion de dollars de liquidités. Ce mercredi, après leur rencontre, ils nous rappelleront qu’ils ne prévoient pas de changer de cap jusqu’en 2023.

Pendant ce temps, la réaction à court terme aux bénéfices commence par Tesla (NASDAQ:TSLA) ce soir. Les attentes comptent plus que les faits. Choisissez le record de pops par rapport aux baisses de bénéfices de n’importe quelle action méga-cap. Vous trouverez à peu près autant de mouvements ascendants et descendants à court terme. Ces entreprises livrent rarement de mauvais rapports, donc je m’attends à ce que la réaction se divise plutôt à 90% en hausse et 10% en baisse.

Les trois actions méga-capitalisations à acheter en baisse cette semaine sont:

Pomme (NASDAQ:AAPL)

Amazon (NASDAQ:AMZN)

FB (NASDAQ:FB)

Actions Mega-Cap à acheter: Apple (AAPL)

Apple est toujours la référence pour la plupart des investisseurs et le leader des actions à méga capitalisation. La perception est que c’est la plus grande entreprise au monde. Il est facile de comprendre pourquoi même si ce n’est pas le début le plus brillant de ces derniers temps. Il est difficile d’argumenter avec un revenu net annuel de 60 milliards de dollars. Je ne suis pas fan du leadership, mais je préfère définitivement acheter les creux.

Lorsque les marchés le déversent dans la panique, acheter des actions AAPL est un pari facile à faire. Ceux qui ont fait cela plus tôt cette année sur les baisses de 118 $ par action ont eu des bénéfices faciles. Une réaction de hoquet due aux bénéfices pourrait le ramener là-bas. Si tel est le cas, ce serait un processus de rinçage et de répétition pour de l’argent intelligent.

Je ne réclame pas un crash sur les revenus. L’histoire montre que c’est un résultat de tirage au sort, il suffit de regarder à gauche sur le graphique et de vérifier ce fait. Cette semaine, si les investisseurs jettent des actions AAPL, alors je les ramasserai. Même mis à part les bénéfices, à ces niveaux, ce n’est pas un point d’entrée évident. À long terme, il se ralliera avec les marchés, mais je préfère des cotes plus favorables sur des périodes légèrement à moyen terme.

Contrairement à de nombreux experts des médias, il est normal d’échanger autour de l’action des prix d’Apple. Il n’y a pas de méthode universelle et cela vaut pour les deux autres tickers dont nous discutons aujourd’hui. Je crois aux trois à long terme et je suis prêt à échanger sur de grandes fluctuations.

Amazon (AMZN)

Avant de discuter du stock AMZN, j’aimerais souligner qu’il s’agit d’un concept de rinçage et de répétition. Début mars, alors que les marchés vendaient de la technologie, j’ai appelé pour acheter sur eux. AMZN était alors inférieur à 3 000 $ par action. Le processus fonctionne.

Jeff Bezos et son équipe d’Amazon obtiennent mon vote pour la meilleure entreprise de tous les temps. Il s’agit d’une startup perpétuelle qui n’a jamais cessé de croître avec 30% d’année en année pendant une décennie. Ils ont ignoré les critiques et ils sont restés fidèles à leurs plans. Dieu merci, ils n’ont pas réduit leurs dépenses, sinon le monde n’aurait pas eu le cloud.

Je ne peux pas imaginer un scénario où ils fournissent un mauvais rapport de revenus. La mise en garde est que nous devons nous forger notre propre opinion à ce sujet. Les experts qualifient souvent à tort un rapport de mauvais pour cette entreprise. C’est bien pour la direction de manquer de bénéfices. Ce qui compte le plus, c’est la «croissance» et non la rentabilité. J’achèterais des actions AMZN si elles tombaient sur un tel titre.

J’ai un avertissement à ce sujet et il s’agit de gérer les attentes. Pendant la pandémie, quelques stocks comme celui-ci ont grimpé en flèche. Zoom (NASDAQ:ZM) est l’autre enfant de l’affiche pour cela. Ce sont des actions de Covid, ce qui signifie que les verrouillages ont catapulté leurs entreprises dans les nuages ​​- jeu de mots intentionnel. L’avertissement vient du fait que c’est leur premier trimestre complet pour rouler sur les comps pandémiques.

J’ai eu le même avertissement pour Netflix (NASDAQ:NFLX) et en effet les gens n’étaient pas prêts pour la déception. Amazon ce trimestre doit rapporter et battre les chiffres de l’année dernière qui étaient très solides. Jusqu’à présent, ils faisaient encore rapport sur les performances de 2019 ou d’avant la pandémie. Encore une fois, ma peur est basée sur le sentiment humain, pas sur les faits de l’entreprise. Ils vont l’écraser! Netflix l’a fait et l’action a chuté de 10%. Il a augmenté ses bénéfices de 139% et ses ventes de 24%. Ce sont des scores absolument solides, mais ils «s’attendaient» à davantage.

Actions Mega-Cap à acheter: Facebook (FB)

La gestion de Facebook ne semble pas pouvoir arrêter de commettre des erreurs d’opinion publique. Il est difficile d’éviter un examen minutieux lorsque vous avez plus de 3 milliards d’utilisateurs. Les experts ont battu chaque escarmouche de gros titre qu’ils ont eue comme si c’était la fin. Mais chaque plongeon était l’occasion d’acheter des actions FB par panique et ignorance.

Il est difficile de gâcher le potentiel de la moitié du monde. Ils peuvent vendre de la barbe à papa et prospérer. Les fondamentaux sont irréprochables. Ils ont doublé leurs revenus depuis 2017. Ils génèrent désormais 30 milliards de dollars de revenus nets. De plus, le stock ne comporte pas de prime pour cela. Il a un prix des ventes de 9 et un prix des bénéfices de 30. C’est à peu près aussi bon marché qu’Apple et cela fournit de meilleurs indicateurs de croissance.

Les propriétaires du stock FB sont réalistes quant à leurs attentes. Mais dans les gros titres, ils ont déjà agi faiblement. S’ils le vendent sur des commentaires ridicules après les bénéfices, cela vaut la peine d’acheter à la baisse. Techniquement, le stock est maintenant en mode cassure et consolidation sur le décolleté.

À long terme, Facebook mènera n’importe quel marché haussier. Si la baisse ne vient pas cette semaine, l’élan peut le porter à 340 $. Fondamentalement, la stratégie pour cette année est d’acheter la baisse si cela se produit, sinon de chasser la déchirure.

Les actions à grande capitalisation représentent une part géante du marché global. La réaction des investisseurs à leurs bénéfices est importante pour l’ensemble du marché haussier. Les autorités feront de leur mieux pour maintenir ce rallye en vie afin d’avoir un vent arrière. Les court-circuiter va à l’encontre de la logique et peut être dangereux. D’un autre côté, quand les choses vont si bien, il est bon d’être quelque peu prudent. Les investisseurs doivent maintenir l’équilibre de leurs portefeuilles.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.