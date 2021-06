Des actions mondiales et des actions

D’autre part, le PIB mondial augmentera de 5,4% entre l’année 2019 et l’année 2021, ce qui implique une très faible croissance du revenu global des ménages et peut-être une contraction des revenus de la grande majorité des ménages à faible revenu.

Par Sanjeev Prasad, Anindya Bhowmik et Sunita Baldawa

Le fossé croissant entre le « revenu » et la « richesse » soulève un point controversé sur le rôle des banques centrales dans l’exacerbation du « fossé ». La capitalisation boursière mondiale a augmenté d’environ 30% depuis le début de la pandémie tandis que le PIB mondial (et donc le revenu des ménages) est en baisse. Les banques centrales semblent hésiter à « sortir » de leurs politiques monétaires ultra accommodantes, craignant peut-être le « taper tantrum » et les marchés obligataires ont été forcés de se soumettre – une combinaison malsaine.

Le fossé se creuse entre « revenus et « richesse »

La capitalisation boursière mondiale a augmenté de 31 %, la valeur des obligations a augmenté sur une baisse modeste des rendements et les prix des logements sont en hausse depuis le 15 février 2020, soit le début de la pandémie de Covid-19. C’est une excellente nouvelle pour les ménages qui possèdent des actifs. D’autre part, le PIB mondial augmentera de 5,4% entre l’année 2019 et l’année 2021, ce qui implique une très faible croissance du revenu global des ménages et peut-être une contraction des revenus de la grande majorité des ménages à faible revenu.

Rôle des banques centrales dans l’exacerbation de la « fracture »

Les banques centrales ont joué un rôle important (bien que non intentionnel) dans l’inflation des prix des actifs grâce à leurs efforts fructueux pour « supprimer » les rendements obligataires (« cible ») par le biais d’achats importants d’obligations. Pire encore, les faibles rendements obligataires ont faussé la perception du risque entre les classes d’actifs, en particulier celles qui n’ont pas de flux de trésorerie dans un avenir prévisible ou même à perpétuité, entraînant des prix des actifs extrêmement gonflés et volatils. Enfin, les banques centrales ont du mal à trouver une politique de « sortie » de leurs politiques monétaires ultra-lâches compte tenu de la boucle de rétroaction négative du marché, ce que nous appelons le piège 4T – parler, cible, effiler, crise de colère (à l’infini, pour l’instant ). Toute discussion sur la réduction des dépenses entraîne des secousses sur les marchés, conduisant les banques centrales à retomber dans le statu quo de « parler » et de « cible ». Les marchés obligataires sont devenus silencieux, peut-être contraints à la soumission par les banques centrales pour le moment.

L’inflation nuit aux revenus, l’inflation des actifs ajoute à la richesse

Nous notons qu’une inflation élevée dans l’environnement actuel conduira à des coupes dans les revenus réels des ménages à faible revenu, étant donné la forte baisse des revenus des pertes d’emplois et la perturbation de l’activité économique dans les secteurs physiques, qui représentent une part disproportionnée des faibles revenus. travailleurs salariés et indépendants. D’un autre côté, une inflation élevée des actifs ajoutera à la richesse des ménages riches en actifs. Nous ne sommes pas sûrs de l’« équité » de la politique déclarée des banques centrales consistant à traverser une période d’inflation élevée (transitoire ou structurelle, seul le temps nous le dira) tout en « encourageant » par inadvertance l’inflation des prix des actifs.

Taxer les richesses «à peine gagnées» pendant un certain temps n’est peut-être pas une mauvaise idée

Nous voyons trois aspects positifs d’une augmentation de l’impôt sur les plus-values : (1) les prix des actifs peuvent s’aligner sur des niveaux compatibles avec les bénéfices et les risques plutôt que sur des niveaux basés sur des taux « artificiellement » bas (rendements obligataires supprimés), (2) une moindre spéculation, en particulier dans les nouveaux- classes d’actifs enchevêtrées (crypto, SPAC) et (3) des revenus plus élevés pour les gouvernements même si les deux premiers objectifs venaient à échouer. Les investisseurs inquiets de l’impact négatif de l’augmentation de l’impôt sur les plus-values ​​sur l’entrepreneuriat doivent noter que la plupart des entrepreneurs souhaiteraient conserver leur participation pendant très longtemps. Les investisseurs à long terme peuvent rester sur place tandis que ceux à court terme peuvent partager une partie de leur richesse « créée » par les banques centrales.

