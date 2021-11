Des adolescentes filmées en train de faire le poirier à un passage à niveau de 80 mph

L’adolescente a fait le poirier sur le passage à niveau où les trains passent à 80 mph (Photo: PA)

C’est le moment choquant où deux adolescentes ont été prises en vidéosurveillance en train de faire le poirier à un passage à niveau.

Network Rail a émis un avertissement urgent après la diffusion des images, affirmant que le chemin de fer n’était « pas une opportunité de prendre des photos ».

L’incident s’est produit à Broxtowe, dans le Nottinghamshire, sur un tronçon de voie utilisé par des trains roulant jusqu’à 80 mph.

La police a déclaré que les filles avaient fait preuve d’un » mépris flagrant pour leur propre sécurité et celle des autres « .

Plusieurs personnes ont également été filmées debout sur le passage à niveau pour prendre des photos, avec une personne allongée sur les voies.

Une étude récente du passage, situé dans la réserve naturelle d’Attenborough, a enregistré 22 exemples d’abus en seulement neuf jours.

Le directeur de l’itinéraire de Network Rail, Gary Walsh, a déclaré: «Ce comportement au passage à niveau de la réserve naturelle est absolument choquant.

Une personne est allongée sur le passage à niveau pendant que son ami prend une photo (Crédits : PA)

«Le chemin de fer n’est pas une occasion de prendre des photos et il n’est jamais prudent de s’arrêter ou de traîner sur les voies.

«Les deux filles qui font le poirier sont complètement inconscientes des dangers dans lesquels elles se mettent.

« Cet incident aurait pu avoir des conséquences tragiques pour eux, ainsi que pour leurs amis et leur famille. »

L’inspecteur Mark Clements de la police britannique des transports a ajouté: » Les personnes sur ces images montrent clairement un mépris choquant et flagrant pour leur propre sécurité et celle des autres.

Un cycliste risque sa vie pour prendre une photo au passage à niveau (Photo: PA)

«L’intrusion est une infraction pénale, elle peut entraîner des conséquences tragiques ou des blessures qui changent la vie.

« Nous patrouillons régulièrement cette zone et rappelons à tous l’importance de faire attention autour de la voie ferrée et de ne pas s’y introduire. »

L’incident impliquant des poiriers a été filmé en juillet. C’était 12 mois après qu’un couple a été surpris en vidéosurveillance en train de poser pour des photos de mariage alors qu’il se tenait à un passage à niveau près de Whitby, dans le Yorkshire du Nord.

Network Rail a déclaré qu’il faisait « tout ce que nous pouvons » pour améliorer la sécurité aux passages à niveau, mais il a besoin que les communautés « travaillent avec nous ».

