des adolescentes sont victimes de harcèlement sexuel et d’insultes via les réseaux

Les jeunes entrent de plus en plus tôt dans les réseaux sociaux et sont donc également exposés à la violence en ligne, y compris la violence sexiste dans le cas des filles. Une violence plus répandue dans le monde virtuel qu’on ne le pense. Et c’est que 42,6% des préadolescents et adolescents perçoivent une niveau « élevé et très élevé » de violence de genre sur Internet.

Ceci est montré par un étudier Violences de genre spécifiques à l’encontre des adolescents dans l’environnement numérique préparé par la Chaire de communication numérique dans l’enfance et l’adolescence de l’Université Complutense de Madrid, avec la collaboration de Plan International Espagne. Pour parvenir à cette conclusion, 1 304 filles et adolescents âgés de 10 à 18 ans ont été interrogés dans le cadre du projet européen SIC-Espagne Safer Internet Center Spain dirigé par INCIBE, via Internet Segura for Kids (IS4K), le Centre de sécurité sur la Internet pour les mineurs en Espagne.

Selon les données de l’étude, qui a été présentée ce mardi et à laquelle il a eu accès MagasIN, 66,8 % des préadolescents et adolescents utilisent régulièrement les réseaux sociaux. Des données qui augmentent avec l’âge, puisque seulement 23,2 % chez les filles de 10 ans les utilisent, contre 75,9 % chez les adolescentes de 17 ans. Quelque chose de similaire se produit avec l’utilisation du smartphone : 41,2 % des filles de 10 ans l’utilisent fréquemment contre 88,5 % des adolescentes.

Dans les deux groupes, les services numériques les plus utilisés avec les applications de messagerie instantanée (24 % utilisent WhatsApp) et réseaux sociaux. Les favoris sont TikTok, utilisé par 23 %, suivi d’Instagram (20 %) et de YouTube (17 %). En ce sens, 52% suivent quotidiennement des canaux d’influence sur les réseaux sociaux.

Violences de genre sur Internet

Concernant la perception des violences de genre sur Internet, 42,6% des préadolescents et adolescents déclarent en percevoir un niveau élevé et très élevé. Dans ce cadre, le type d’expériences désagréables liées à la violence de genre varie selon l’âge des utilisateurs.

Cependant, le insultes et offenses, dont 29,5% des personnes interrogées ont souffert, et notamment celles liées au physique (7,2%). Ensuite, il y a le l’intimidation à l’école (11,8%), le sextorsion (chantage qui se produit lorsqu’ils menacent de partager du contenu sexuel intime) ou le harcèlement par les ex-conjoints. Face à ce type de menaces et de harcèlement dans les réseaux, la majorité des jeunes femmes (63%) déclarent savoir quoi faire : 75,6% iraient à leurs proches, tandis que 8,9 % signaleraient à la police. Cependant, seulement 5 % déclarent connaître des organisations (comme Stop Haters) ou des lignes d’assistance (comme le 017, un numéro gratuit contre la cyberintimidation).

Mesures contre le harcèlement

L’étude a également enquêté sur les causes de la violence sexiste sur Internet. En ce sens, les participants mettent en évidence le machisme, les rôles sociaux et les stéréotypes, qui sont ensuite diffusés sur les réseaux sociaux. L’étude montre en particulier l’impact de stéréotypes sexuels qui sont tournées sur les adolescents par rapport à l’image de la femme, l’importance des rôles physiques et de genre. « Ainsi, la culture de l’image conduit les adolescentes à exprimer et à publier un idéal de femme afin d’être acceptée par leurs pairs », explique-t-il. Ainsi, le exposition publique et manque d’intimité Sur les réseaux sociaux, c’est une préoccupation majeure pour 60% des personnes interrogées.

Concernant le harcèlement qui est généré dans les réseaux sociaux, les adolescents affirment qu’il existe un sentiment d’impunité généralisée de la part de ceux qui exercent la cyber violence, un sentiment accru grâce à l’utilisation de profils anonymes. Comme l’explique le rapport, la conception même des produits et services numériques influence également « où ils prétendent perdre le contrôle des informations personnelles ».

Pour cette raison, 75 % des personnes interrogées défendent la nécessité de avoir des solutions légales et réglementaires à la violence contre les filles sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, 81,4 % des préadolescents et adolescents jugent très important de savoir utiliser les outils de signalement et de blocage disponibles sur les réseaux sociaux.

Concernant les mesures visant à atténuer la violence de genre sur Internet, ils proposent la réalisation d’un conscience sociale basé sur la collaboration et la communication pour favoriser l’affirmation de soi et l’autonomisation pour rendre visible, revendiquer et signaler les situations de violences auxquelles ils sont exposés en raison de leur genre. En revanche, l’étude souligne que ce climat doit s’accompagner « d’une apprendre à utiliser les réseaux sociaux en toute sécurité où la confiance et le soutien sont encouragés afin que les adolescentes se tournent vers les adultes dans des situations de violence de genre ».

