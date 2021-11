Des adolescents de 14 et 16 ans parmi 8 morts dans la tragédie du concert de Travis Scott

Des détails sur la tragédie du festival de musique Astroworld sont révélés, notamment l’identité des 8 personnes décédées lors du concert. Selon un rapport du Daily Beast, deux des victimes étaient des adolescents âgés de 14 et 16 ans. Les proches de ces personnes partagent leurs histoires avec le public alors qu’ils pleurent.

Au moins 8 personnes sont mortes et plus de 300 ont été blessées vendredi soir au festival de musique Astroworld du rappeur Travis Scott à Houston, au Texas. La foule était dense et a contourné la sécurité en se précipitant sur la scène et en se piétinant, bien que la cause de la mort des 8 victimes n’ait pas encore été révélée. Cependant, nous savons que l’un d’eux était John Hilgert, 14 ans. Hilgert était un étudiant de première année au Memorial High School de Houston, qui a publié une déclaration publiée par ABC13 News.

« Nos pensées vont à la famille de l’élève, à ses amis et à notre personnel de Memorial. C’est une perte terrible et toute la famille MHS est en deuil aujourd’hui », peut-on lire. Hilgert aurait été un joueur de baseball passionné avec de grandes ambitions. Il a assisté au concert avec des amis, dont Hendrix Faulkner.

La mère de Hendrix, Tracy Faulkner, a déclaré au Houston Chronicle que Hilgert était « un bon élève et athlète et très poli. Il était le jeune homme le plus doux et le plus intelligent. Tout dans cette nuit était une tragédie ».

Une autre habituée des concerts, Brianna Rodriguez, 16 ans, est également décédée lors du concert, a confirmé sa famille aux journalistes de PEOPLE. Ils ont également créé une page GoFundMe dans l’espoir d’aider à couvrir ses frais funéraires. Il note que Rodriguez était une personne « belle et dynamique ». Une collégienne et une danseuse, la page Web dit que « maintenant elle danse son chemin vers les portes nacrées du paradis ».

Les responsables de Houston affirment que les 8 victimes sont âgées de 14 à 27 ans, ce qui fait que les commentateurs mettent davantage en doute l’implication non confirmée qu’elles sont toutes décédées d’un arrêt cardiaque. L’une des victimes n’a toujours pas été identifiée et les autorités ont publié samedi une image de sa dépouille dans l’espoir de retrouver sa famille. On pense qu’il est au début de la vingtaine, mesure 6 pieds 2 pouces et pèse 498 livres.

Pendant ce temps, l’enquête sur tous les facteurs qui ont conduit à cet « événement faisant de nombreuses victimes » se poursuit, et il ne semble pas qu’un seul facteur soit identifié. Les fans ont critiqué Scott pour avoir continué son set même après que des véhicules d’urgence se soient précipités dans la foule pour extraire des corps et des blessés, mais le rappeur a affirmé samedi soir dans son histoire Instagram qu’il n’avait pas réalisé le poids de la situation. Les participants à The Daily Beast que le festival semblait mal planifié, surchargé et que le personnel médical semblait mal formé, certains incapables même d’effectuer la RCR ou de prendre le pouls. Scott a promis sa pleine coopération et son soutien à la police de Houston.