Des adolescents de la région de Miami impliqués dans le meurtre à l’épée d’un lycéen accusés d’être des adultes, selon les procureurs

Trois adolescents de la région de Miami impliqués dans le meurtre brutal d’un lycéen alors qu’il était poignardé avec un couteau et une épée seront inculpés comme des adultes, ont annoncé mardi les autorités.

Andre Clements et Christie Parisienne, tous deux âgés de 17 ans, et Jaslyn Smith, 16 ans, font face à des accusations de meurtre au premier degré, de complot criminel et de falsification de preuves en lien avec le meurtre de Dwight Grant, 18 ans, plus tôt ce mois-ci.

AFFAIRE PRINCE ANDREW : LE JUGE SUPERVISANT LE PROCÈS DE GIUFFRE SIGNALE ACCORD POUR LE PROCÈS, ORDONNE DES DEPOSES D’ICI JUILLET 2022

Une équipe de procureurs du comté de Broward a examiné les preuves et les circonstances de l’affaire avant qu’une décision ne soit prise mardi, a déclaré le procureur de l’État de Broward, Harold Pryor, dans un communiqué.

« Si cette affaire devait être traitée comme une affaire de mineurs, la durée maximale du traitement résidentiel serait de 36 mois avant la libération », a-t-il déclaré. « Une accusation de mineur signifierait que la personne serait libérée après trois ans dans le système et ne pourrait être gardée sous surveillance dans la communauté que jusqu’à l’âge de 21 ans. »

3 ADOLESCENTS DE LA FLORIDE PRÉVOYENT LE MEURTRE BRUT D’UN SENIOR DE L’ÉCOLE SECONDAIRE TUÉ AVEC UN COUTEAU ET UNE ÉPÉE, DIT LA POLICE

Grant, un étudiant du lycée Miramar, a été tué devant son complexe d’appartements le 17 octobre. Son corps n’a été retrouvé que deux jours plus tard. Les autorités ont déclaré que les trois suspects avaient planifié le meurtre une semaine à l’avance.

Dwight Grant a été tué par trois adolescents plus tôt ce mois-ci. Mardi, les procureurs ont annoncé que les suspects seraient inculpés comme des adultes. (Département de police de Miramar)

Un affidavit d’arrestation a déclaré que Clements était en colère que Grant ait eu une relation sexuelle avec son ancienne petite amie. La Parisienne aurait attiré Grant hors de son appartement dans une cage d’escalier avant d’être attaqué. Au cours de la confrontation, Grant a été battu et a tenté de s’échapper, a indiqué la police.

Clements aurait poignardé Grant au cou avec un couteau et utilisé l’épée pour le poignarder à la poitrine, a déclaré la police.

Avant de le poignarder, Clements aurait dit à Grant : « Tu sais qui je suis et pourquoi je suis ici » et « Tu sais que je dois te tuer maintenant ».

Lycée Miramar (Google Maps)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le corps de Grant a été placé dans des buissons à proximité, ont indiqué les autorités. Les procureurs ont déclaré que des images de sécurité avaient capturé l’attaque mais qu’ils n’avaient pas décidé s’ils devaient la diffuser.

Un couteau a été retrouvé à côté de son corps avec la lame coupée, a indiqué la police.