Des adolescents de Mumbai remportent la Microsoft Imagine Cup pour avoir développé un dépistage non invasif du cancer de la peau à l’aide de l’IA

Sidharth Jain et Aasimm Khan ont remporté le prix Imagine Cup Junior AI

Deux adolescents basés à Mumbai, Aasimm Khan et Sidharth Jain, ont remporté le prix Imagine Cup Junior AI, une initiative de Microsoft, pour avoir développé un dépistage non invasif du cancer de la peau en utilisant l’intelligence artificielle. Khan et Jain (tous deux âgés de 17 ans) ont représenté OMOTEC (On My Own Technology), un centre d’éducation et d’innovation basé en ville, sous la bannière Team GForce pour présenter leurs recherches dans le développement d’une méthode de cartographie de la pression non invasive pour dépister le cancer de la peau et permettre une détection précoce. L’équipe GForce a remporté le prix dans la catégorie « IA pour l’action humanitaire » pour la détection du cancer de la peau génitale.

Imagine Cup Junior AI est un concours pour les étudiants de 13 à 18 ans ; il vise à les amener à comprendre les concepts de l’IA et comment elle peut être utilisée pour changer le monde qui les entoure. C’est la première fois que Microsoft lance l’Imagine Cup pour les moins de 18 ans.

Le cancer est curable, mais lorsqu’il est détecté à un stade précoce. En ce qui concerne le cancer de la peau génital, des facteurs tels que l’intimité, le confort, les obstacles sociaux et les restrictions peuvent conduire à reporter la détection. “La biopsie est une méthode invasive pour dépister le cancer, mais lorsqu’elle est pratiquée dans la région génitale, elle provoque des douleurs, des infections, des engourdissements, etc”, a déclaré Khan. « Notre objectif d’ingénierie est de dépister les lésions cutanées suspectes de manière non invasive, en fournissant virtuellement une analyse détaillée aux médecins, en réduisant le nombre de fois où les patients subissent une atteinte à leur vie privée, en leur donnant le contrôle du processus de dépistage, en respectant leur vie privée et en favorisant une détection précoce. . “

Jain a ajouté : « Nous avons développé un modèle d’apprentissage automatique, exécuté et déployé en tant qu’application mobile. Dans ce cas, l’image de la lésion est traitée et introduite dans notre réseau de neurones convolutifs profonds (DCNN) – entraîné et testé avec 5 000 images – produisant un rapport de probabilité en pourcentage que la lésion soit classée comme maligne, bénigne ou précancéreuse. Dans le cadre de leur prix, chaque gagnant a reçu un sac à dos, un trophée et un certificat.

