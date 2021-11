Des adolescents ont déclenché des feux d’artifice à Wigan par Bonfire Night, selon la police | Royaume-Uni | Nouvelles

La police est tellement préoccupée par le comportement des yobs qu’elle a interdit aux groupes de se rassembler dans les deux quartiers de Wigan, dans le Grand Manchester, pendant tout le week-end, y compris Bonfire Night. Les actions grossières des jeunes ont eu « un impact énorme » sur les résidents et ont vu les pompiers appeler fréquemment pour faire face au chaos causé par les feux d’artifice.

Mais désormais, les agents de police et les agents de soutien communautaire de la police auront enfin le pouvoir de disperser les foules et de prévenir les nuisances, selon Manchester Evening News.

Les pouvoirs seront en vigueur dans la zone de 16h à 3h du matin samedi.

Une nouvelle commande est prévue entre 16h le samedi et 3h du matin le dimanche.

Les agents disent que les parents ont déposé leurs enfants dans la région et les ont avertis de ne pas le faire ce week-end.

Un article sur la page Facebook de la police du Grand Manchester – Leigh, Atherton et Hindley disait: « Les agents du GMP et du Wigan Council ont pris des mesures contre les jeunes identifiés et ont également travaillé avec les écoles pour réduire ces incidents, mais malheureusement, certains jeunes ont Je n’ai pas reçu le message que ce comportement est inacceptable et doit cesser.

« Nous avons également identifié que certains parents ont déposé leurs enfants dans la région et sont revenus les chercher plus tard, mais il faut tenir compte de l’impact que cela a sur les personnes qui y vivent.

« S’il vous plaît, sachez que déposer des jeunes là-bas ce week-end pourrait bien vous obliger à les récupérer plus tard dans un poste de police. »

Si les fauteurs de troubles choisissent de ne pas quitter ou retourner dans les zones en question, ils seront passibles d’arrestation.

Un chef de police de la région a même affirmé le mois dernier que Bonfire Night devrait être complètement supprimé, par crainte pour la santé et la sécurité du grand public.

Stephen Watson, chef de police de la police du Grand Manchester, a déclaré que « ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne soit tué » et que « cela ne peut pas arriver ».

S’exprimant en tant qu’invité de la BBC Manchester, le policier a déclaré que les feux d’artifice causaient une « détresse » à de nombreuses personnes.

Mais il est prévu que Bonfire Night soit néanmoins célébré avec impatience car les événements de l’année dernière ont été annulés en raison de la pandémie.