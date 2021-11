Des adolescents sans Dieu ‘Gossip Girl’ ont un plan à trois devant le crucifix de la chapelle

Oh l’ironie! Le jour de Thanksgiving, HBO Max a ramené quelque chose que nous aimons beaucoup ne pas reconnaissant pour trois autres épisodes du redémarrage torride, graphique et pervers de Gossip Girl. Cette fois, le spectacle a réussi à mélanger le christianisme avec son charbon, mettant en vedette un trio dans une chapelle devant un crucifix et le père gay d’un personnage principal sortant avec un révérend.

Dans l’épisode 7, « Il était une fois dans l’Upper West », Audrey (Emily Alyn Lind) et son petit ami Aki (Evan Mock) font l’amour dans la chapelle de leur lycée privé, mais ils n’ont pas pu se sentir très excités ensemble depuis qu’ils ont un trio avec leur ami extrêmement promiscuité et bisexuel Max (Thomas Doherty).

Audrey se plaint de la façon dont Aki la regarde, mais Aki répond, alors que Jésus sur le crucifix est clairement dans sa vue, « C’est soit un contact visuel avec vous ou Jésus, et il ne semble pas dans ça. » Après avoir essayé différentes positions sans succès, ils finissent par inviter Max à la chapelle pour les aider et un autre trio s’ensuit. Alors que les trois sont allongés nus sur le sol après avoir terminé, Max pointe du doigt le plafond et remarque: « Nous devons nettoyer cela avant que le vitrail ne prenne un tout nouveau sens. » Brut.

L’épisode 9, « Blackberry Narcissus » présentait une scène où Max rentre à la maison pour trouver l’un de ses pères homosexuels, Gideon (Todd Almond), en train de prendre un verre avec un révérend nommé Raul, qui est son plus récent amour. L’autre père de Max, Roy (John Benjamin Hickey) a quitté Gideon parce qu’il devenait de plus en plus féminin, mais il a depuis exprimé le désir de se réconcilier. Max n’est pas seulement contrarié que Gideon sorte avec d’autres personnes, mais Max souligne également qu’il a lui-même été avec 70 % de « cette population », donc ils auraient pu finir par coucher avec le même homme :

Gédéon : Max ! Je pensais que tu avais livré pour l’amour de Dieu les vendredis. Max : Non, j’ai reprogrammé. Gideon : C’est Raul. Max : Vous travaillez ensemble ? Gédéon : Pas encore. Raul est un nouvel ami. Nous, euh… Nous avons déjeuné. Max : Et maintenant tu bois des verres. Gideon : Pouvez-vous nous excuser un instant ? Raoul : Bien sûr. Je vais chercher de l’eau. Ravi de vous rencontrer, Max. Max : Hum. Putain qui est-ce ? Gédéon : Tu sais exactement qui c’est, Max. Maximum : Heureusement, je ne le fais pas. Parce que dans cette ville, dans ce groupe démographique, il y a 70 pour cent de chances que je puisse avoir, et alors qu’auriez-vous ressenti à ce sujet ? Gideon : Raul est un ami. Rien de plus. Pour l’instant. Max : Alors, est-ce que ça veut dire être sur un chemin différent de celui de Pops ? Sait-il que vous êtes sur cette voie ? Do… Pensez-vous que vous devriez être sur cette voie ? Gideon : Tu sais que ton père et moi ne sommes actuellement pas ensemble. Max : Oui, mais je ne pensais pas non plus que ce serait toi poursuivant un nouvel avenir. Gideon : Lui et moi avons convenu de voir d’autres personnes. Max : Tu n’as même pas donné à Pops une chance de faire les choses correctement. Gideon : Non, chérie. Non. Ce n’est pas quelque chose à réparer. Certaines personnes restent toute leur vie ensemble dans cet endroit inconfortable, et… ton père et moi, nous n’allons pas nous faire ça l’un à l’autre. Max : Je vois ça. Gideon : Tu n’es pas obligé de partir. Euh… Raul et moi pouvons y aller. Max : Non, non, non, non, non. Ne t’inquiète pas. La maison est à vous. Roy : Hé, là. Max : Tu savais que papa voyait quelqu’un ? Roy : Il a le droit de faire ce qu’il veut, Max. J’ai seulement demandé qu’on ne me le dise pas. Et maintenant je l’ai été. Max : Pops, je suis vraiment en train de tout foutre en l’air. Roy : C’était déjà foutu, fiston.

Eh bien, Gossip Girl, ce sectarisme et cette perversion tuent nous. Mais vous avez raison sur une chose. C’était déjà… on va dire « foiré » pour le dire en langage plus doux. En fait, tout ce spectacle a été foiré. On ne peut qu’espérer que HBO Max se séparera de cet horrible redémarrage du porno pour enfants, en particulier pour le bien de son public démographique ciblé – les adolescents mineurs.