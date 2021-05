Des adolescents se battent contre une fille de 13 ans à St Helens, Merseyside et la violence cinématographique UK | Nouvelles

Merseyside: un groupe vu attaquer une fille de 13 ans dans un parc

Jodie-Marie Sheffield a condamné «l’attaque horrible et planifiée» contre sa fille Summer après qu’elle aurait été attirée dans un parc. Des images prises là-bas et partagées sur les réseaux sociaux montrent deux filles, qui n’auraient que 13 ans, ont violemment battu Summer.

Ils l’ont tirée au sol par ses cheveux, puis ont commencé à la frapper et à lui donner des coups de pied, suivis de coups de poing à la tête et au corps. Jodie-Marie Sheffield

Le gang, certains à vélo, suit et filme pendant que les filles traînent Summer au sol pour faire pleuvoir un barrage de coups de poing, de coups de pied et de tampons sur l’écolière hurlante – tout ce que sa mère pouvait entendre au téléphone.

S’adressant à Liverpool Echo, Jodie-Marie, 33 ans, a déclaré: «Ils l’ont tirée au sol par les cheveux, puis l’ont frappée et frappée, suivies de coups de poing à la tête et au corps.

«À ce moment-là, c’était le pire sentiment au monde. De devoir l’écouter se faire attaquer au téléphone – je ne peux tout simplement pas décrire ce que je ressentais à ce moment-là. C’était horrible.

Mais la police de Merseyside a déclaré que la décision de transmettre l’affaire au service de justice pour la jeunesse était la décision “la plus appropriée” après avoir terminé une enquête complète et examiné la vidéo.

Jodie-Marie a ajouté: “Je me sens absolument vidé. La police est censée être là pour nous aider et nous avons l’impression que nous venons de subir un échec massif.

“Ils [police] est revenu la semaine dernière et a dit pas de frais. Il va être transmis au service de délinquance juvénile – je me sentais juste malade.

«En raison de leur âge, ce sera une intervention auprès des jeunes contrevenants.

Summer, la fille de Jodie-Marie, a été traînée au sol par ses cheveux (Image: Liverpool Echo / UGC)

Summer a rencontré une vingtaine d’autres enfants près de son école Sutton Academy à St Helens, Merseyside, et ils l’ont accompagnée jusqu’à Sherdley Park à proximité en mars.

Jodie-Marie a déclaré: «Il y avait une vingtaine d’enfants là-bas et tout le monde savait ce qui allait arriver à Summer.

«Elle avait reçu un appel téléphonique d’une des filles lui demandant si elle voulait sortir.

“Elle lui a demandé si la fille qui avait attaqué sa sœur auparavant allait être là, mais la fille s’est retournée vers elle a dit: ‘Ne t’inquiète pas, bébé. Personne n’est là'”, ajoutant: “Je ne laisserai personne te faire du mal.’

«Alors qu’elle se retournait pour s’éloigner, elle m’a appelé pour dire que la fille était là et m’a demandé si je pouvais aller la chercher.

«J’ai dit que oui, je viendrai te chercher maintenant et la minute suivante, je viens d’entendre le cri le plus glaçant jamais.

“Ils avaient commencé à l’attaquer par derrière. Deux filles l’ont attaquée et une bande d’enfants s’est tenue à filmer.”

La mère a déclaré que sa fille avait maintenant à la fois ses blessures physiques et le traumatisme mental de plus longue durée causé par l’agression.

Ce qui a rendu les choses encore pires pour la mère, c’est qu’elle affirme qu’une des filles impliquées a également attaqué son autre fille l’année dernière.

L’été a été frappé, frappé et tamponné (Image: Jodie-Marie Sheffield)

Jodie-Marie, de St Helens, a poursuivi: «Après avoir pris un bon coup de pied, certains des enfants leur ont demandé de s’arrêter et deux passants sont passés et une dame est restée avec elle jusqu’à ce que je puisse monter la chercher.

«Je suis allé directement chercher Summer. Je voulais juste la ramener à la maison à ce moment-là.

«Dimanche matin, nous l’avons emmenée au centre sans rendez-vous alors qu’elle se réveillait avec un très mauvais mal de tête et ces bosses étaient apparues très grosses de chaque côté de sa tête.

“Elle avait des écorchures aux mains, aux genoux et aux bras. Et elle avait le cou enflé d’où ils lui ont donné des coups de pied sous le menton.”

L’école Sutton Academy, qui, selon Jodie-Marie, a été “absolument géniale”, aurait expulsé les filles.

Cependant, la jeune victime reste «massivement touchée».

Jodie-Marie a déclaré: «La même fille a agressé mon autre fille l’année dernière et parce que je me sentais mal, j’ai choisi d’emprunter la voie de la justice réparatrice.

«Je pensais que je ne voulais pas que les enfants obtiennent un mauvais marqueur contre leur nom qui pourrait éventuellement affecter leur emploi lorsqu’ils seront plus âgés.

«Mais Summer a été massivement touchée. Elle n’a plus tendance à sortir de notre rue maintenant. Si elle le fait, elle va juste au parc à côté de notre maison où je peux la voir à travers la fenêtre.

“Elle a récemment commencé à faire des cauchemars et elle n’est plus elle-même – ça l’a vraiment frappée pendant six ans.”

Summer ne veut plus s’aventurer après l’attaque (Image: Jodie-Marie Sheffield)

Un porte-parole de la police de Merseyside a déclaré: “En ce qui concerne cet incident, une enquête approfondie a été menée. Deux suspects ont été rapidement identifiés et tous deux ont reconnu leur responsabilité lors de l’entretien.

«En raison de l’âge des suspects et de leur bonne moralité, la décision a été prise de renvoyer par notre équipe des jeunes délinquants au Service de justice pour les jeunes, un service géré par les autorités locales.

«Ce service vise à offrir une solution pour les victimes et une déjudiciarisation pour les délinquants, cherchant finalement à prévenir de nouveaux incidents.

«C’est la résolution la plus appropriée étant donné le jeune âge des personnes impliquées et leur bon caractère antérieur.

«Le service de justice pour les jeunes se réunira cette semaine plus avant sur cette affaire et un agent de liaison avec les victimes sera nommé, qui parlera à nouveau avec la famille de la victime avant qu’une résolution ne soit prise.

«La famille de la victime a été régulièrement mise à jour tout au long de l’enquête et recevra d’autres mises à jour au fur et à mesure que l’affaire progressera par l’entremise du Service de justice pour les jeunes.

“Bien que nous comprenions le bouleversement et la détresse que cet incident a causé, c’est le résultat le plus approprié et nous espérons que toutes les parties arriveront à une conclusion satisfaisante sur la question.”

Le service de justice pour la jeunesse de St Helens n’a pas souhaité faire de commentaire.