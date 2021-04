Des adolescents se filment une fille combattante à Mossley Hill Liverpool | UK | Nouvelles

Olivia McKenna, 13 ans, a été attaquée par le groupe de jeunes alors qu’elle rentrait de l’école à pied lundi. L’agression brutale, qui a été enregistrée, a été partagée sur les réseaux sociaux et a été vue des milliers de fois.

Jusqu’à trois adolescents sont vus en train de frapper et de donner des coups de pied à Olivia, puis de lui tirer les cheveux. D’autres intimidateurs poussent leurs copains dans les scènes pénibles, rapporte Liverpool Echo.

Alors que la violence s’arrête enfin, on entend le meneur dire: “Je vais te faire f ****** rag you, you f ****** little s ***.”

Victoria Brown, la mère d’Olivia, a déclaré que sa fille connaissait vaguement certaines des filles des médias sociaux, mais a ajouté qu’elle avait été attaquée pour ce qu’elle avait dit n’était pas une raison.

Les coups ont laissé à Olivia des cheveux manquants près de son front, où ils ont été arrachés, des ecchymoses sur le dos à l’endroit où elle a reçu des coups de pied et une empreinte de pas sur la tête.

La police a été appelée sur les lieux près de Mossley Hill, à Liverpool, et Victoria a l’intention de porter plainte.

“Olivia était descendue du bus et rentrait chez elle avec deux amis quand ils l’ont attaquée dans un gang. Elle a fait de son mieux pour se défendre, mais quelqu’un d’autre sautait toujours”, a déclaré la maman de 38 ans.

«Ce genre de chose ne peut pas continuer, cela aurait pu être bien pire, il faut sensibiliser le public pour empêcher que cela ne se produise.

«C’est vraiment effrayant aussi que les médias sociaux puissent être utilisés pour planifier des combats comme celui-ci.

“C’était une embuscade, ils l’attendaient.”

La police de Merseyside enquête sur la brutalité, qu’elle qualifie de “choquante”.

Mais Victoria reste en colère et craintive.

Elle a ajouté: «En tant que maman, je me sens physiquement malade de ce qui aurait pu arriver.

«J’aimerais que la police porte plainte pour assurer la sécurité de mon enfant et des autres enfants,

«Quand j’ai vu les images, je ne peux même pas décrire mes sentiments, voir votre propre fille endurer quelque chose comme ça.

“Je ne sais pas si c’est à cause du verrouillage, et les enfants ont maintenant toute cette colère refoulée.”

Une porte-parole de la police a déclaré: “Le lundi 19 avril, nous avons reçu un rapport faisant état d’une altercation entre un groupe de jeunes du sud de Liverpool.

«Vers 16 h 10, il a été signalé qu’une bagarre avait eu lieu entre un groupe d’une vingtaine de jeunes hommes et femmes sur Allerton Road. Il est entendu qu’une autre altercation a eu lieu à Calderstones Park.

«Une jeune fille de 13 ans aurait été agressée et l’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête.

«Les agents se sont rendus sur les lieux et ont parlé avec la victime qui a subi des blessures mineures et a été extrêmement secouée par l’incident.

«Les patrouilles à haute visibilité ont été intensifiées dans la zone autour du parc Calderstones.

“Des enquêtes sur l’incident sont en cours pour établir toutes les circonstances et les agents des écoles plus sûres de la police de Merseyside sont en liaison avec les écoles des personnes soupçonnées d’être impliquées.”

L’inspecteur de la police communautaire Neil Birkett a déclaré: «À la police de Merseyside, nous ne tolérerons aucun comportement antisocial de cette nature. L’incident d’hier a été choquant et a laissé une fille blessée. J’espère que toutes les personnes impliquées réfléchiront très attentivement à leurs actions.

«Si quelqu’un se trouvait dans les régions d’Allerton Road et de Calderstones Park hier après-midi et a des informations complémentaires, je vous exhorte à vous présenter, soit directement, soit par l’intermédiaire de Crimestoppers pour nous aider dans nos enquêtes.