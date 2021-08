Des affaires familiales bouleversées par le prince William ont été révélées dans l’interview d’Oprah : “Furious!” | Royale | Nouvelles

Dans une version mise à jour de Finding Freedom, les auteurs révèlent que le prince William aurait été furieux que des « affaires familiales » aient été diffusées en public. La biographie non officielle du duc et de la duchesse de Sussex a été initialement publiée en 2020.

Cependant, dans le nouveau chapitre de la biographie, la vie des Sussex est couverte, y compris la fausse couche de Meghan aux rumeurs de tensions lors des funérailles du prince Philip en avril.

Le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de quitter la famille royale en janvier 2020.

Dans le nouvel épilogue, les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand ont déclaré que des sources leur avaient dit que William était considéré comme “furieux” que des questions familiales privées aient été discutées en public dans l’interview avec Oprah.

Au cours de l’entretien, Meghan a affirmé que quelqu’un au sein de la famille royale avait demandé quelle serait la couleur de peau d’Archie.

Le prince William a répondu aux allégations de racisme au sein de la famille royale. Le duc de Cambridge a déclaré: “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste.”

Une déclaration de la reine et du palais de Buckingham a été publiée peu de temps après la diffusion de l’interview d’Oprah Winfrey. Il a déclaré: ” Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

« Les questions soulevées, notamment celle de race, sont préoccupantes.

“Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

LIRE LA SUITE: Palace fait une fouille subtile à Meghan et Harry en branchant le travail de Queen

Cependant, cela vient après que le prince Harry ait servi dix ans dans l’armée.

Le livre Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family d’Omid Scobie et Carolyn Durand, sera publié le 31 août en format de poche.