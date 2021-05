Des affiches de vaccins critiquant PM Modi: une pétition déposée devant la Cour suprême contre les arrestations par la police de Delhi

La police de Delhi a enregistré 25 FIR et arrêté autant de personnes pour avoir prétendument collé les affiches.

Une pétition a été déposée devant la Cour suprême contre la police de Delhi pour avoir arrêté des personnes simplement pour avoir critiqué le Premier ministre Narendra Modi sur la situation du COVID-19. La pétition a été déposée par une personne nommée Pradeep Kumar. Invoquant la liberté d’expression, il a exhorté le tribunal à ordonner à la police de Delhi de ne pas enregistrer les FIR ou d’agir contre ceux qui ont mis les affiches. Notamment, un certain nombre d’affiches ont été placées à travers Delhi critiquant PM Modi pour l’exportation de vaccins. Les affiches indiquaient: «Modiji humare bachhon ki vaccin videsh kyun bhej diya (Modi ji, pourquoi avez-vous envoyé des vaccins destinés à nos enfants dans des pays étrangers).» Peu de temps après que les affiches ont fait surface, la police de Delhi a enregistré environ 25 FIR et arrêté au moins 24 personnes pour avoir prétendument collé les affiches. Les FIR ont été enregistrées en vertu des articles 188 (désobéissance à un ordre dûment promulgué par un fonctionnaire) du Code pénal indien et d’autres articles pertinents, y compris l’article 3 de la loi sur la prévention de la violation de la propriété, dans divers districts de la police de Delhi, a rapporté PTI.

Après les arrestations, les dirigeants politiques ont critiqué le Centre pour avoir abusé de la police de Delhi et ont même affiché l’affiche comme image sur les sites de médias sociaux en signe de solidarité, exhortant la police à les arrêter également. Les dirigeants du Congrès, dont Priyanka et Rahul Gandhi, ont utilisé l’image sur leur profil Twitter tandis que de nombreux autres dirigeants ont tweeté leurs photos tenant l’affiche avec le message.

Arrêtez-moi aussi. मुझे भी गिरफ़्तार करो। pic.twitter.com/eZWp2NYysZ – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 16 mai 2021

Plus tard, le parti Aam Aadmi a renoncé à mettre les affiches et a affirmé que ses travailleurs avaient été arrêtés et que des centaines étaient harcelés par la police de Delhi. Le chef du PAA, Durgesh Pathak, a déclaré: «Le parti Aam Aadmi a mis ces affiches en place, et maintenant nous les mettrons dans tout le pays. Si vous devez arrêter quelqu’un, arrêtez-nous, mais n’arrêtez pas ces pauvres gens qui collent ces affiches. Vous devrez répondre pourquoi vous avez envoyé nos vaccins à l’étranger? Pourquoi l’avez-vous envoyé au Pakistan? »

यह Affiche आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं, और अब तो पूरे देश में लगाएंगे।अगर आपको गिरफ्तार करना है तो हमें करिए उन बेचारे गरीब पोस्टर लगाने वालों को नहीं। आपको जवाब देना होगा हमारी Vaccin विदेश क्यों भेजी? पाकिस्तान क्यों भेजी? – @ ipathak25 #ArrestMeToo pic.twitter.com/4cUI96zXXZ – AAP (@AamAadmiParty) 16 mai 2021

Plusieurs travailleurs du PAA de Mongolpuri, Ghonda, Karawal Nagar, Rithala et d’autres parties de Delhi ont été arrêtés jusqu’à présent, a-t-il affirmé.

Le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, a fait état d’une pénurie de vaccins et a même déclaré que Bharat Biotech refusait de fournir des vaccins supplémentaires sur l’ordre du Centre. Le dernier bulletin de vaccination COVID de Delhi montre qu’il a reçu 44,94,250 vaccins du Centre jusqu’à hier et en a utilisé 41,68,770. Il lui reste 3 25 480 vaccins en stock. Les données ont montré qu’il ne dispose que d’un stock de COVAXIN pendant un jour et d’un stock de Covishield à 5 jours.

De nombreux autres États, dont le Maharashtra et le Chhattisgarh, ont affirmé avoir été confrontés à une pénurie de vaccins.

