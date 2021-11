Des affrontements à la frontière polono-biélorusse attisent les tensions internationales

Les migrants assiégés du Moyen-Orient cherchent désespérément à entrer dans l’Union européenne, mais sont exploités par le gouvernement biélorusse d’Alexandre Loukachenko dans un pari géopolitique qui alimente des tensions majeures au sein de l’Union européenne et aux frontières orientales de l’OTAN.

Les migrants ont été bloqués à la frontière biélorusse alors qu’ils tentaient de se frayer un chemin à travers la Pologne vers l’Europe centrale tout en faisant face aux gaz lacrymogènes et aux canons à eau de la sécurité frontalière polonaise. De plus en plus frustrés, les migrants amassés à la frontière ont commencé à lancer des pierres sur les douaniers polonais en réponse à leurs tactiques répressives. Les forces biélorusses, quant à elles, encouragent effectivement les migrants à se diriger vers la frontière dans un geste flagrant pour semer le trouble avec un État membre de l’UE et de l’OTAN.

L’Europe a été confrontée à une vague de migrants beaucoup plus importante en 2015 et 2016, principalement alimentée par la guerre civile syrienne. L’afflux de migrants à cette époque a conduit à une augmentation du soutien aux dirigeants populistes et nationalistes xénophobes qui ont pesté contre les immigrés, affirmant qu’ils constituent une menace pour leur identité nationale. Loukachenko le sait et son stratagème est de semer le chaos et la peur d’une autre crise des migrants qui sapera la cohésion de l’Union européenne.

Des migrants marchent le long des barbelés alors qu’ils se rassemblent à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne près de Grodno, en Biélorussie, le vendredi 12 novembre 2021. (Photo de la piscine Leonid Shcheglov/BelTA via AP)

Loukachenko mène ce pari à gros enjeux avec l’UE dans le but de faire lever une série de sanctions qui ont été imposées à la suite de la répression brutale par le régime des manifestations de masse contre l’élection présidentielle contestée d’août 2020 au cours de laquelle Loukachenko a remporté la victoire avec 80% des voix et de nombreux observateurs internationaux considérés comme frauduleux. La Pologne est également un fervent partisan du mouvement pro-démocratie qui a émergé en Biélorussie et s’est engagé à être solidaire de l’opposition politique à Loukachenko.

De nombreux dissidents et militants, craignant les représailles du régime, ont fui en Pologne et vivent désormais en exil. La chef de l’opposition biélorusse Sviatlana Tsikhanouskaya, considérée comme la gagnante légitime des élections présidentielles d’août 2020, a rencontré le maire de Varsovie, et la Pologne a accueilli d’autres dissidents politiques – des mesures largement considérées en Biélorussie comme provocatrices.

Des sanctions supplémentaires ont été imposées à la Biélorussie en mai après qu’un avion de chasse biélorusse ait forcé l’atterrissage d’un vol de Ryanair transportant un éminent dissident biélorusse et critique fréquent de Loukachenko qui a ensuite été arrêté. Sans aucun doute, l’objectif de Loukachenko est de faire pression sur la Pologne pour qu’elle fasse pression sur l’UE pour lever les sanctions paralysantes contre la Biélorussie. Le pari risqué pourrait s’avérer contre-productif, alors que la communauté internationale pèse davantage de sanctions contre la Biélorussie pour cette catastrophe humanitaire causée par l’homme.

L’exploitation des migrants par Loukachenko à son propre profit politique est encore renforcée par des liens plus étroits avec la Russie et le président Vladimir Poutine.

Dans ce dimanche 16 août 2020, photo d’archives, le président biélorusse Alexandre Loukachenko s’adresse à ses partisans réunis sur la place indépendante de Minsk, en Biélorussie. (AP Photo/Dmitri Lovetsky, Dossier)

Bien que la Biélorussie était autrefois une république constitutive de l’ex-Union soviétique et entretient des liens étroits avec la Russie, Minsk a tracé une voie quelque peu indépendante de Moscou depuis son indépendance en 1991. À certains moments, Minsk était considérée comme un arbitre neutre, accueillant des accords de paix dans 2014 pour mettre fin au conflit dans l’est de l’Ukraine.

Cependant, une fois qu’il est devenu clair que Loukachenko n’allait pas admettre sa défaite aux élections d’août 2020, il s’est de plus en plus appuyé sur le soutien de Vladimir Poutine. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a imputé la responsabilité de la crise frontalière orchestrée sur les épaules de Poutine. « Cette attaque menée par Loukachenko a son cerveau à Moscou, le cerveau est le président Poutine », a déclaré Morawiecki au parlement.

La crise frontalière fabriquée par la Biélorussie avec la Pologne s’intègre parfaitement dans le livre de jeu conflictuel de Poutine avec l’Occident.

« Du point de vue de Poutine, cela est parfaitement logique », a déclaré à Fox News John Herbst, directeur principal du Centre Eurasia de l’Atlantic Council et ancien ambassadeur en Ukraine. « Cela gêne l’UE et en particulier la Pologne et la Lituanie, critiques actifs de la politique du Kremlin, et crée une deuxième crise en même temps qu’il laisse présager une nouvelle escalade en Ukraine. La beauté est qu’il ne revendique aucune responsabilité pour la Biélorussie-Pologne. dépoussiérer mais pourrait en bénéficier.

Le président russe Vladimir Poutine s’exprime lors d’une réunion avec des officiers de haut niveau et des chefs d’entreprises de l’industrie de la défense dans la résidence Bocharov Ruchei dans la station balnéaire de la mer Noire à Sotchi, en Russie, le lundi 1er novembre 2021. (Evgeniy Paulin, Spoutnik, piscine du Kremlin Photo via AP)

Alors que les conditions s’aggravent et que les migrants sont confrontés à des températures brutales sous zéro, la dangereuse escalade à la frontière biélorusse-polonaise provoque une crise humanitaire qui pourrait déclencher un conflit régional plus large. La Pologne a envoyé des milliers de soldats pour faire respecter sa frontière alors que la Biélorussie renforce sa présence de sécurité à la frontière.

Le lien entre la Pologne, membre de l’Union européenne et de l’OTAN, et la Biélorussie, proche allié de la Russie et adversaire historique de la Pologne et de l’OTAN, rend l’impasse frontalière encore plus ténue. En tant que membre de l’OTAN, la Pologne a droit à la protection de l’article 5, qui stipule qu’une attaque contre un État membre est une attaque contre tous. Toute incursion biélorusse en Pologne, due à une provocation ou à une erreur de calcul, pourrait très bien déclencher la clause de défense collective de l’article et entraîner les États-Unis dans une confrontation avec la Russie.

Alors que le risque d’escalade inquiète toutes les parties, les autorités biélorusses ont pris des mesures pour apaiser les tensions. Mercredi, les agents des frontières ont commencé à déplacer certains migrants dans des abris, mais on ne sait pas encore quels seront les prochains mouvements de Loukachenko.