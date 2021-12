Des agents de bord de Spirit Airlines attaqués par un passager indiscipliné

Deux agents de bord de Spirit Airlines ont été attaqués par un passager tapageur sur un vol à destination de Nashville la semaine dernière. La police de l’aéroport a arrêté la femme de 42 ans pour ivresse publique après avoir combattu les deux agents, a été retenue par un autre passager et a dit aux agents qui l’avaient arrêté de « me tirer dessus ».

Selon l’affidavit d’arrestation obtenu par USA Today, l’équipage a contacté les autorités de l’aéroport international de Nashville lors de leur vol en provenance de Fort Lauderdale vers 19 heures –– juste une heure après le décollage de l’avion –– en disant qu’elle avait frappé l’un des agents et tiré les cheveux de l’autre. À l’arrivée de l’avion, elle a été rapidement arrêtée. La porte-parole de Spirit Airlines, Nicole Aguiar, n’a pas parlé de l’affidavit d’arrestation, mais a confirmé que les forces de l’ordre avaient escorté un passager hors de l’avion pour son « comportement indiscipliné ». « Nous ne tolérons aucun comportement agressif d’aucune sorte, et ce passager n’est plus le bienvenu sur aucun de nos vols », a déclaré Aguiar dans un e-mail.

« Merci à nos invités qui ont aidé notre équipage et les forces de l’ordre locales pour leur aide », a poursuivi Aguiar dans l’e-mail. « Nous travaillerons avec les autorités compétentes pour garantir que cet individu soit poursuivi dans toute la mesure de la loi. »

Lorsque la passagère en question a été descendue de l’avion, une autre passagère a maintenu ses pieds attachés à l’aide de fermetures éclair. L’affidavit affirme qu’elle sentait l’alcool, que ses yeux étaient injectés de sang et qu’elle avait du mal à parler pendant qu’elle parlait. Elle a déclaré aux policiers au moment de son arrestation qu’elle avait « beaucoup » à boire. La compagnie aérienne a déclaré au média local WKRN qu’elle n’avait pas l’intention de porter plainte contre le passager.

