Des agents de la patrouille frontalière arrêtent plusieurs délinquants sexuels condamnés à la frontière ⋆ .

Les agents de la patrouille frontalière ont arrêté sept délinquants sexuels condamnés juste depuis le 14 mars, dont trois hommes appréhendés pendant quelques heures le 25 mars.

Des agents ont arrêté jeudi vers 8 heures du matin un homme mexicain qui se trouvait illégalement en Amérique dans le secteur de Del Rio. Des vérifications des dossiers ont montré qu’il avait été reconnu coupable d’agression sexuelle sur deux mineurs en 2014 et condamné à 10 ans de prison, selon un communiqué de presse des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, qui indiquait également que l’individu avait été expulsé le plus récemment du pays. en 2017.

Quelques heures plus tard, le même jour, vers 10 h 40, des agents affectés à une autre station du secteur Del Rio ont arrêté un grand groupe de personnes qui avaient franchi illégalement la frontière américaine. Les vérifications des dossiers ont montré que deux hommes de ce groupe de personnes arrêtées avaient chacun déjà été condamnés pour des infractions sexuelles.

«Le premier homme a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur un enfant en 2015 et condamné à cinq ans de probation. Il a été récemment expulsé des États-Unis en 2015. Le deuxième homme a été reconnu coupable d’abus sexuels criminels aggravés en 2009 et condamné à deux ans de probation. Il a été récemment expulsé des États-Unis en 2009 », indique le communiqué de presse.

«Ces trois prédateurs ont été condamnés pour abus sexuels criminels aggravés et agressions sexuelles sur mineurs», a déclaré l’agent de patrouille en chef du secteur Del Rio, Austin L. Skero II. «Nous continuons de constater une augmentation du nombre de délinquants sexuels condamnés qui entrent illégalement dans le pays et je remercie nos agents et partenaires chargés de l’application de la loi de les avoir rapidement identifiés et de veiller à ce qu’ils ne parviennent pas dans nos communautés.

Lien source