Des agents de sécurité scolaire saisissent 3 armes à feu à des élèves d’écoles de New York

Mercredi, trois armes à feu ont été confisquées à des étudiants de la ville à l’intérieur de lycées – deux dans le Bronx et une à Brooklyn, ont indiqué des sources au Post.

Un étudiant de 18 ans a refusé de passer à travers un détecteur de métaux au campus éducatif de Mott Haven dans le Bronx où des scanners sont installés à des jours aléatoires, selon des sources policières.

Il s’est enfui du bâtiment et a tenté de cacher un pistolet de calibre .22 dans son sac à dos, ont indiqué des sources.

Après la fermeture du bâtiment, l’arme a été récupérée par le personnel de l’école sans autre incident.

Au lycée Adlai Stevenson, également dans le Bronx, un élève a été arrêté avec une arme chargée de calibre .32 et un sac de marijuana après que les objets aient été détectés dans le scanner permanent de l’école, ont indiqué des sources.

Une troisième arme à feu a été découverte au lycée FDR de Brooklyn mercredi après-midi lors d’une bagarre entre deux étudiants.

Après que les agents de sécurité de l’école les aient séparés, les membres du personnel ont repéré une arme à feu dans la ceinture de l’un des participants.

Des agents de sécurité scolaire ont trouvé un pistolet de calibre .22 dans le sac à dos d’un étudiant au campus éducatif de Mott Haven dans le Bronx.

Des agents de sécurité scolaire ont découvert une arme à feu au lycée FDR de Brooklyn.

Le pistolet de calibre .32 a été récupéré en toute sécurité, ont indiqué des sources.

Le FDR n’a pas de détecteur de métaux.

Plus tôt ce mois-ci, un homme de 21 ans a tenté de se mettre à l’abri à l’intérieur de l’IS 271 à Ocean Hill et a forcé un verrouillage de panique pendant les heures de classe avant d’être arrêté dans l’auditorium.

« Les armes de toutes sortes n’ont absolument pas leur place dans nos écoles, et nos agents de sécurité scolaire exceptionnels ont récupéré ces articles rapidement et en toute sécurité lors des projections, garantissant ainsi la sécurité de tous les élèves et du personnel », a déclaré le porte-parole du DOE, Nathaniel Styer. « Tous les protocoles ont été suivis et nous travaillons en étroite collaboration avec le NYPD concernant les actions de suivi. »

La première dame Jill Biden était à New York mercredi pour une visite dans une école publique du Bronx.

Des sources scolaires ont déclaré au Post que des bœufs de gangs – en particulier dans le Bronx – mijotaient dans la rue alors que les écoles étaient fermées en raison du coronavirus.

« Maintenant, ils sont tous à nouveau ensemble au même endroit », a déclaré une source policière.

« Cela conduit à certains problèmes. »

Un membre du personnel de l’école a ajouté que certains enfants apportent des armes à l’école en tant qu’agresseurs, tandis que d’autres le font par souci de leur propre sécurité.

Une récente analyse du Post sur les données du NYPD a révélé qu’au moins 21 adolescents ont été tués par des couteaux ou des armes à feu entre janvier et le 30 septembre.

C’était plus de trois fois le nombre pour la même période en 2019 et 2020.