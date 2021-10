Des agents démocrates de Virginie ont participé à un coup de suprématie blanche contre Youngkin

La tentative de frappe visqueuse contre le candidat au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, semble avoir été perpétrée par des membres du Parti démocrate de Virginie et des Jeunes démocrates de Virginie.

Les détectives d’Internet croient avoir découvert l’identité de certaines des personnes qui espéraient salir la campagne de Youngkin avec du racisme en se faisant passer pour des suprémacistes blancs.

Ces flocons de neige fins et droits espéraient lier Youngkin à Charlottesville en se déguisant et en portant des torches tiki :

Les seules personnes qui ont acheté cet incendie de poubelle manifestement mis en scène étaient les médias libéraux et les agents du parti démocrate. Les sceptiques se sont mis au travail pour découvrir qui sont ces personnes – et il semble qu’ils aient réussi.

Tout d’abord, le directeur financier des Jeunes démocrates de Virginie, Camden Layton, qui, après avoir été démasqué, a changé tous ses comptes de réseaux sociaux en comptes privés.

Ensuite, Colleen Wachenfeld :

Colleen est une « traqueuse/chercheuse » pour le Parti démocrate de Virginie, selon sa page LinkedIn maintenant supprimée.

Il sera presque impossible pour ces deux-là de nier leur implication après avoir pris des mesures aussi drastiques pour cacher ou supprimer des profils sociaux qui seraient très précieux pour les agents politiques de carrière.

Le Parti démocrate de Virginie a publié vendredi une déclaration dans l’espoir de contourner le gâchis que cela deviendra sûrement pour eux et leurs « partenaires et affiliés ».

Il convient également de noter que le Lincoln Project a publié une déclaration assumant la responsabilité de la cascade. Tout l’aveu donnait l’impression qu’il était destiné à soulager le Parti démocrate de Virginie (et ses partenaires et affiliés), mais cela n’arrivera pas car les participants à ce faux-pas continuent de se faire remarquer.

