Des agents du CBP de Brownsville saisissent 288 000 $ de cocaïne à Gateway Bridge 10z viral

BROWNSVILLE, Texas – Des agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) au Gateway International Bridge ont intercepté un chargement de cocaïne présumée, caché dans une Jeep 2010.

« Nos agents ont utilisé plusieurs outils d’application ainsi que leur expérience et leur formation, ce qui a conduit à cette importante saisie de stupéfiants », a déclaré le directeur du port, Tater Ortiz, au point d’entrée de Brownsville.

Des colis contenant 37 livres de cocaïne saisis par

Agents du CBP au point d’entrée de Brownsville.

La saisie a eu lieu le samedi 28 août à Gateway International Bridge lorsqu’une citoyenne américaine de 20 ans résidant à Brownsville a tenté d’entrer aux États-Unis au volant d’une Jeep 2010. Le véhicule a été référé au CBP secondaire pour un examen plus approfondi après une inspection primaire. Alors qu’ils se trouvaient dans la zone d’inspection secondaire, à l’aide d’un système d’imagerie non intrusif (NII) et d’une unité canine, les agents du CBP ont découvert 15 colis cachés dans le véhicule. Les agents du CBP ont retiré les colis qui contenaient au total 37,43 livres de cocaïne présumée.

La valeur marchande estimée de la cocaïne provenant de la saisie est de 288 660 $.

Les agents du CBP ont saisi les stupéfiants avec le véhicule, ont arrêté la conductrice et l’ont remise à la garde des agents spéciaux de Homeland Security Investigations (HSI) pour une enquête plus approfondie.

