Des agents du CBP saisissent 1,2 million de dollars de stupéfiants durs dans le cadre de deux actions coercitives au point d’entrée de Laredo

LAREDO, Texas—Les agents de l’US Customs and Border Protection (CBP) et du Bureau des opérations sur le terrain (OFO) du pont Juarez-Lincoln ont saisi de la méthamphétamine d’une valeur totale de plus de 1 200 000 $ dans le cadre de deux actions d’exécution distinctes et indépendantes.

« L’interception des stupéfiants continue d’être un élément clé dans l’avancement de la mission de sécurité frontalière du CBP au port d’entrée de Laredo, comme en témoignent ces deux saisies importantes », a déclaré le directeur du port Alberto Flores, port d’entrée de Laredo. « Ces saisies de drogue illustrent les résultats positifs du travail d’inspection remarquable entrepris par nos agents du CBP de Laredo, et leur dévouement inlassable aide à endiguer le flux de drogues illégales entrant dans le pays. »

Contenants remplis de 56,39 livres de

méthamphétamine trouvée cachée dans un véhicule à

Port d’entrée de Laredo.

La première mesure d’exécution a eu lieu le lundi 13 décembre, lorsqu’un officier du CBP affecté au pont Juarez Lincoln a renvoyé une Honda Accord 2006 pour un examen secondaire. Le véhicule était conduit par un citoyen mexicain de 46 ans arrivant du Mexique. À la suite d’un examen du système d’imagerie canin et non intrusif, les agents du CBP ont découvert un total de 56,39 livres de méthamphétamine présumée dissimulée dans le véhicule. Les stupéfiants avaient une valeur marchande estimée à 1 127 873 $.

La deuxième saisie a eu lieu le mercredi 15 décembre, lorsqu’un agent du CBP affecté au pont Juarez Lincoln a renvoyé un bus commercial entrant du Mexique pour une inspection secondaire. À la suite d’un examen du système d’imagerie canin et non intrusif, les agents du CBP ont découvert un total de 4,71 livres de méthamphétamine présumée dissimulée dans le bus.

Un passager de 22 ans, citoyen mexicain, a été interrogé dans le cadre de la prétendue tentative de stupéfiants. Les stupéfiants avaient une valeur marchande estimée à 94 356 $.

Les deux saisies combinées avaient une valeur marchande estimée à 1 222 229.

Les agents du CBP ont saisi les stupéfiants et un véhicule. Les deux hommes ont été arrêtés et les cas ont été remis aux agents spéciaux de l’Immigration and Customs Enforcement-Homeland Security Investigations (ICE-HSI) des États-Unis pour une enquête plus approfondie.

