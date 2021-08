Des agents du CBP saisissent plus de 16 millions de dollars de méthamphétamine au pont international de Pharr 10z viral

in

PHARR, Texas—US Customs and Border Protection, Office of Field Operations (OFO) à l’installation de fret Pharr International Bridge a intercepté 16 836 500 $ en méthamphétamine présumée.

« La saisie de cette charge massive de méthamphétamine souligne non seulement la gravité de la menace liée aux stupéfiants à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement, mais aussi la détermination de nos agents de première ligne du CBP à utiliser l’expérience et la technologie des inspections pour assurer la sécurité de nos couloirs commerciaux », a déclaré Carlos, directeur du port. Rodriguez, port d’entrée de Hidalgo/Pharr/Anzalduas.

Boîtes contenant près de 1 203 livres de

méthamphétamine saisie par des agents du CBP à Pharr

Pont International.

Le 20 août 2021, des agents du CBP affectés à l’installation de fret du pont international de Pharr ont rencontré un semi-remorque en provenance du Mexique. Un agent du CBP a renvoyé le moyen de transport pour une inspection plus approfondie, qui comprenait l’utilisation d’un équipement d’imagerie non intrusive (NII) et un dépistage par une (équipe canine). Après avoir inspecté physiquement le moyen de transport, les agents du CBP ont découvert de la méthamphétamine présumée pesant 1 202,62 livres (545,5 kg) dissimulée dans la remorque.

Le CBP OFO a saisi les stupéfiants et le véhicule, et l’affaire fait toujours l’objet d’une enquête par des agents de l’US Immigration and Customs Enforcement-Homeland Security Investigations (ICE-HSI).

