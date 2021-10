Des agents du FBI refusent de piller l’appartement de Bannon

WASHINGTON, DC – Le Federal Bureau of Investigation des États-Unis a été frappé par une interruption sans précédent de ses opérations, car les agents refusent à l’unanimité la mission d’entrer à Washington, DC, résidence de l’ancien assistant de Trump, Steve Bannon, à la recherche de preuves liées à l’insurrection. monté au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.

« Autant que je sache, il n’y a jamais eu une telle situation dans l’histoire du bureau », a déclaré l’agent James Bardwell, un vétéran de 32 ans de l’agence. «Tous nos agents traverseraient le feu pour faire leur travail. Mais je dois dire que dans ce cas, je suis content de ne plus être sur le terrain. Je veux dire, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas ignorer. Ou sans odeur.

​

Le comité spécial de la Chambre des États-Unis sur l’attaque du 6 janvier a cité Bannon à comparaître, mais il a refusé de comparaître. La Chambre a ensuite voté en faveur de la détention de Bannon pour outrage au Congrès et l’a renvoyé au ministère de la Justice pour d’éventuelles poursuites, ce qui pourrait être entravé par l’incapacité du FBI à recueillir des preuves dans l’appartement de Bannon.

Le bureau n’a jusqu’à présent pas pu trouver d’agents de terrain disposés à entrer dans le lieu de résidence de Bannon, même si le refus d’un agent d’accepter une affectation pourrait entraîner la résiliation.

« J’ai prêté serment, et au cours de mes 24 années au Bureau, j’ai dû examiner des scènes de crime que la plupart des gens ne pouvaient tout simplement pas gérer de près, mais les agents sont toujours des êtres humains, et pour tout le monde, il y a une ligne, », a déclaré un agent qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. «Je sais que je pourrais mettre ma carrière en péril, mais j’ai une famille. Les combinaisons Haz-Mat sont connues pour échouer. Personne ne pouvait me faire entrer là-dedans.

Les commandants de bureau explorent la possibilité d’utiliser un drone ou un robot pour entrer et inspecter l’appartement de Bannon. L’agence a utilisé des robots télécommandés pour désamorcer d’éventuels engins explosifs. Dans ce cas, le robot serait recouvert d’une barrière de protection supplémentaire, ont indiqué des agents.

###

(C’est de la satire. Veuillez noter l’étiquette snark. Je suis un aspirant Andy Borowitz. Alors considérez ceci comme mon hymne envers lui. Et si vous le voyez, demandez-lui de me pardonner !)

