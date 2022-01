Des agents du LAPD de Pokémon Go-Playing licenciés pour avoir ignoré un vol

Image : The Pokémon Company / Bulbapedia / Kotaku

Deux officiers du service de police de Los Angeles (LAPD) ont été licenciés en raison, entre autres, de jouer à Pokémon Go, révèle un document judiciaire récemment publié (h/t Axios).

Louis Lozano et Eric Mitchell, des flics battus avec 28 ans de travail combinés, ont été découverts lors d’une enquête de 2017 pour avoir ignoré la demande d’aide d’un commandant pour gérer un vol en cours dans un Macy’s voisin. Plutôt que de répondre, les deux ont quitté la zone dans l’espoir de capturer Ronflex et Togetics dans Pokémon Go. Cette décision, prise par la caméra de tableau de bord du système vidéo numérique embarqué (DICVS), ainsi que par les tentatives de mentir sur leurs actions, a finalement conduit au licenciement des agents du LAPD.

Les représentants de Lozano et Mitchell ont par la suite déposé une requête visant à faire appel de cette décision, arguant que l’utilisation des images DICVS dans le cadre de l’enquête officielle sur leur conduite violait les protections sur les conversations privées entre officiers. Cet appel a été rejeté le 7 janvier, nous donnant un excellent aperçu des événements hilarants qui se sont déroulés dans la voiture de police ce jour fatidique.

Pendant environ les 20 minutes suivantes, le DICVS a capturé des pétitionnaires discutant de Pokémon alors qu’ils se rendaient à différents endroits où les créatures virtuelles sont apparemment apparues sur leurs téléphones portables. En route vers l’emplacement de Snorlax, l’agent Mitchell a alerté l’agent Lozano qu’« un Togetic venait d’apparaître », notant que c’était «[o]n Crenshaw, juste au sud de la 50e. Après que Mitchell ait apparemment attrapé le Snorlax – s’exclamant « Je les ai » – les pétitionnaires ont accepté de « »[g]pour prendre le Togetic » et s’en alla. Lorsque leur voiture s’est à nouveau arrêtée, le DICVS a enregistré Mitchell disant : « Ne t’enfuis pas. Ne t’enfuis pas », tandis que Lozano a décrit comment il l’a « enterré et ultra-ballé » le Togetic avant d’annoncer : « Je l’ai eu. Mitchell a indiqué qu’il était « [s]jusqu’à essayer de l’attraper », ajoutant : « Putain de merde, mec. Cette chose se bat contre moi. Finalement, Mitchell s’est exclamé: « Holy Crap. Enfin », apparemment en référence à la capture du Togetic, et il a fait remarquer, « Le[ ] les gars vont être tellement jaloux. Les pétitionnaires ont ensuite accepté de retourner au 7-Eleven (où le sergent Gomez les a ensuite rencontrés) pour mettre fin à leur quart. En chemin, Mitchell a fait remarquer: « Je t’ai acheté un nouveau Pokémon aujourd’hui, mec. »

En 2005, la Cour suprême des États-Unis a statué que les policiers n’avaient pas le devoir constitutionnel de protéger le public contre tout préjudice, mais je suppose qu’ignorer un collègue flic est une porcherie trop loin.