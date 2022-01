Des agents du LAPD sauvent un pilote d’un train après l’écrasement d’un avion sur une voie ferrée

Lire du contenu vidéo

Un pilote a de la chance d’être en vie après que des officiers du LAPD à la réflexion rapide l’ont retiré des voies ferrées quelques instants avant qu’un train venant en sens inverse n’entre en collision avec son avion abattu.

Le pilote a effectué un atterrissage d’urgence dimanche dans la vallée, ce qui a bien sûr déclenché une intervention de la police et des pompiers. Heureusement pour le pilote, les agents sont arrivés sur les lieux juste à temps pour lui sauver la vie.

Vous pouvez voir dans la vidéo de la caméra corporelle, le pilote était abasourdi et presque totalement hors de lui … mais les agents ont pu le retirer quelques secondes avant la collision entre l’avion et le train de banlieue.

Les 4 officiers salués comme des héros sont Damien Castro, Christophe Aboyte, Robert Sherock et le sergent. Joseph Cavestany.

Le LAPD a tweeté : « Les officiers de la division Foothill ont fait preuve d’héroïsme et d’action rapide en sauvant la vie d’un pilote qui a effectué un atterrissage d’urgence sur la voie ferrée à San Fernando Rd. et Osborne St., juste avant qu’un train venant en sens inverse n’entre en collision avec l’avion. »

Selon la Federal Aviation Administration, l’avion s’est écrasé vers 14 h 10 quelques instants après son décollage de l’aéroport de Whiteman … et le train s’est écrasé dans l’avion vers 14 h 15, selon des images de caméras corporelles de la police.

Le pilote était seul dans l’avion au moment du crash. Apparemment, l’avion a atterri près d’une station LAPD, et les agents ont pu se rendre immédiatement sur les lieux et tirer le pilote hors de l’avion et sur le trottoir.

Heureusement, le pilote devrait se rétablir complètement.