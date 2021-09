Des agents du NYPD s’immergent dans un sous-sol inondé du Queens pour tenter de sauver les victimes d’Ida, selon une vidéo

Mercredi, deux agents du NYPD dans le Queens se sont immergés dans un sous-sol inondé après avoir reçu un rapport faisant état d’une résidence sous l’eau, selon des images d’une caméra corporelle publiées par le service de police.

La paire d’officiers a répondu à l’appel à 22h00 alors que les restes de l’ouragan Ida déversaient de fortes pluies dans la ville de New York.

“À son arrivée, la police a observé que les niveaux d’eau de la pluie étaient à environ deux pieds au-dessus du niveau de la rue à travers le premier étage de l’emplacement avec le sous-sol complètement submergé”, a déclaré un porte-parole du NYPD à Fox News dans un communiqué.

La vidéo montre un officier plongeant sous l’eau pour essayer de trouver quelqu’un qui pourrait être en danger pendant que son partenaire tient sa veste.

Les agents ont échoué et des plongeurs de sauvetage du FDNY ont récupéré les corps d’une femme de 40 ans, d’un homme de 50 ans et d’un homme de 2 ans environ une heure plus tard. Ils ont été déclarés morts sur les lieux.

Au moins 13 personnes sont mortes à New York pendant la tempête, dont 11 dans des sous-sols inondés.

“Nous ne savions pas qu’entre 20h50 et 21h50 la nuit dernière, le ciel s’ouvrirait littéralement et amènerait le niveau d’eau des chutes du Niagara dans les rues de New York”, a déclaré jeudi la gouverneure de New York, Kathy Hochul.

