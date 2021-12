Des agents du RGC rencontrent un grand groupe et sont témoins d’un accident de voiture rempli de migrants à Rome, au Texas

ROMA, Texas – Les agents de la patrouille frontalière de la ville de Rio Grande (RGC) ont rencontré un groupe important et ont perturbé un événement de trafic d’êtres humains.

Le 12 décembre, des agents du RGC ont arrêté un groupe de 119 immigrants illégaux ayant touché terre à Rome, composé de 47 adultes célibataires, 42 membres de la famille et 30 enfants non accompagnés. Les migrants étaient des ressortissants d’Amérique centrale, du Pérou et un sujet du Mexique.

Le 11 décembre, un agent du RGC travaillant à Rome a observé une Chevrolet Impala blanche passer devant son emplacement avec plusieurs passagers sur le siège arrière. Sans provocation, le conducteur s’est immédiatement arrêté sur le bord de la route, est sorti du véhicule et s’est enfui sans garer le véhicule. Le véhicule est entré en contact avec une voiture en stationnement et a causé des dommages mineurs. Les agents chargés de l’intervention ont appréhendé huit étrangers illégaux d’Amérique centrale et du Mexique, dont trois enfants accompagnés. Le chauffeur n’a pas été localisé.

Tous les sujets ont été traités en conséquence.

