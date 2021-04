Des agents frontaliers saisissent de la méthamphétamine d’une valeur de plus de 820 000 $ près de Eagle Pass ⋆ .

EAGLE PASS, Texas– Des agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) et du Bureau des opérations sur le terrain (OFO) ont saisi de la méthamphétamine d’une valeur de plus de 820 000 dollars dans le cadre de deux mesures d’exécution distinctes.

«La contrebande de stupéfiants illicites est une grave menace pour la santé et la sécurité internationales», a déclaré le directeur du port, Paul Del Rincon, du point d’entrée d’Eagle Pass. «Le CBP continuera d’intercepter ces drogues dangereuses grâce à nos mesures de répression vigoureuses.»

Colis contenant plus de 29 livres de

méthamphétamine saisie par des agents du CBP à

Port d’entrée de Eagle Pass.

La première mesure d’exécution a eu lieu le 2 avril au Camino Real International Bridge II après qu’un agent du CBP ait renvoyé une Chevrolet Cheyenne Super 10 de 1974 pour une inspection secondaire. Le véhicule était conduit par un citoyen mexicain de 61 ans qui a demandé à entrer aux États-Unis en provenance du Mexique. À la suite d’une inspection du système d’imagerie canine et non intrusive, les agents du CBP ont découvert un total de 28 colis contenant 29,5 livres de prétendue méthamphétamine dissimulés dans trois coffres à glace à l’intérieur du véhicule.

La deuxième saisie a eu lieu le 4 avril au Eagle Pass International Bridge I, lorsque des agents du CBP ont renvoyé un taxi Ford Edge 2007 pour un examen secondaire. Le passager était un citoyen américain de 60 ans qui faisait son entrée depuis le Mexique. À la suite d’un examen du système d’imagerie canine et non intrusif, les agents du CBP ont découvert un total de 11,9 livres de méthamphétamine présumée.

Les deux interceptions ont une valeur de rue combinée de 828 489 $.

Le CBP a saisi les stupéfiants, ainsi que la Chevrolet Cheyenne 1974. Les deux hommes ont été arrêtés et les affaires ont été transmises aux autorités locales pour complément d’enquête.

