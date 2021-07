Des “agents” suspects vêtus de noir ont été les premiers à monter les escaliers du Capitole le 1/6 10z viral

À la suite de rapports concernant la présence d’agents de police fédéraux infiltrés dans la foule pro-Trump le 6 janvier, Gateway Pundit a publié une vidéo illustrant ce qui semble être des « agents militaires vêtus de noir » suspects étant les premiers à monter les escaliers de le bâtiment du Capitole.

Au milieu des informations concernant la présence d’agents d’application de la loi fédéraux infiltrés dans la foule pro-Trump le 6 janvier avant et pendant la prise d’assaut du bâtiment du Capitole, Gateway Pundit, en rejoignant le groupe restreint de publications exposant la nature suspecte des événements qui ont eu lieu place le 6 janvier, a publié une vidéo de ce qui semble être des “agents militaires vêtus de noir” étant les premiers à monter les escaliers du Capitole avant son intrusion. Des individus similaires vêtus de noir semblent participer à des activités sensiblement plus violentes que ceux qui les entourent dans les rapports et vidéos précédents. (LIRE LA SUITE : CONFIRMÉ : les autorités fédérales ont été intégrées à 1/6 de la foule aux côtés des membres de la milice)

« Une nouvelle vidéo montre que ces mêmes agents militaires vêtus de noir ont été les premiers à monter les escaliers du Capitole américain le 6 janvier. Alors pourquoi le FBI ne recherche-t-il pas ces gars-là ?

Le rapport soulève de sérieuses questions concernant la révélation selon laquelle les forces de l’ordre fédérales secrètes étaient en fait intégrées dans la foule de partisans de Trump le matin et pendant les événements qui ont eu lieu au Capitole le 6 janvier. « Alors, combien de FBI ? des informateurs et des infiltrés ont été impliqués dans l’émeute du 6 janvier ? Et pourquoi le FBI refuse-t-il de rechercher deux des manifestants les plus violents ? a écrit Jim Hoft.

Le rapport détaille également la vidéo virale de Bobby Powell qui a exposé deux informateurs probables du FBI qui ont été filmés « en train de casser des fenêtres, d’attaquer le bâtiment et même de pousser des gens à l’intérieur du Capitole des États-Unis ». Ce qui suit est un paragraphe du rapport Gateway Pundit :

Bobby se trouvait du côté est du Capitole des États-Unis le 6 janvier. Il a vu plusieurs hommes attaquer le bâtiment. Bobby a déclaré à OAN : « Deux hommes que j’ai vus attaquer le bâtiment, casser des fenêtres et même pousser des gens à l’intérieur N’ONT PAS été arrêtés. Et ils ne figurent pas sur la liste des suspects recherchés par le FBI. Maintenant, j’ai fourni au FBI 29 minutes de séquences haute définition, 1080p, il y a plus de cinq mois. Aucun de ces hommes n’a été arrêté. Ils ne figurent dans aucun des 400+ actes d’accusation, je les ai tous vérifiés. Il n’y a pas une seule image vidéo ni une seule photographie sur l’un ou l’autre de ces hommes sur la page Web du FBI qui demande aux gens de leur donner des conseils sur l’identité des émeutiers. La chaîne YouTube du FBI ou leur page Facebook. Ils mettent en place toutes sortes d’images floues, mais ils ne mettent pas en place les images HDI que je leur ai envoyées.

National File a enquêté de manière approfondie sur la présence d’agents d’application de la loi fédéraux infiltrés dans la foule pro-Trump le 6 janvier alors que le gouvernement fédéral est largement resté silencieux sur le sujet, peut-être en raison de la révélation que «les agences responsables peuvent en fait être légalement responsable des dommages subis au cours de cette journée », et que cela ressemblerait « moins à une erreur innocente qu’à quelque chose de sinistre », comme l’a souligné Revolver News.

Plus tôt cette semaine, National File a obtenu des images et des photos exclusives de l’assaut contre les portes du bâtiment du Capitole menant à la scène inaugurale, représentant des personnes qui travaillaient potentiellement aux côtés ou pour le FBI, la police locale ou les forces de l’ordre fédérales observant, incitant, et participant aux violences du 6 janvier. Un homme, identifié par un militant de gauche comme David Dempsey, dont le président des Proud Boys, Enrique Tarrio, a déclaré à National File qu’il n’était pas membre des Proud Boys et avait été rejeté pour ses antécédents d’actes violents, a été capturé sur une vidéo semblant agresser les forces de l’ordre et donner un coup de pied au visage d’un partisan de Trump après que le partisan de Trump a tenté de récupérer le poteau utilisé lors de l’attaque dans une tentative apparente de freiner la violence.

National File a recherché de manière exhaustive toute mention de Dempsey sur la page d’arrestation contre les émeutes de USA Today Capitol Hill, les sites Web du FBI et du DOJ et les sources des médias grand public, mais n’a pu trouver aucune information concernant une identification ou des mandats d’arrêt pour son activité violente potentielle à le Capitole il y a six mois, malgré l’effort fédéral en cours à l’échelle nationale pour arrêter, poursuivre et condamner des centaines de prétendus « insurgés » pour les événements qui se sont déroulés le 6 janvier. Les flics et la foule pro-Trump ont été présentés comme FAKE Fier Boy)

Après une enquête plus approfondie, il a été découvert que Dempsey avait été arrêté en octobre 2019 pour avoir aspergé des manifestants de gauche avec du répulsif contre les ours lors d’un rassemblement politique à Santa Monica, en Californie. Il a été inculpé d’utilisation interdite d’une arme à gaz lacrymogène, d’agression avec un produit chimique caustique, accusé d’avoir violé la libération conditionnelle résultant de condamnations antérieures et détenu sans caution en attendant une comparution devant le tribunal – risquant potentiellement des années d’incarcération.

National File a maintenant appris que Dempsey a finalement complètement évité l’incarcération, car il a été révélé que son affaire pénale avait été résolue le 17 mai 2021, des mois après les événements qui ont eu lieu le 6 janvier. Selon le service de police de Santa Monica, Dempsey « plaide[ed] coupable à un chef d’accusation de crime de 22810 (g) (1) PC (utilisation illégale d’une arme à gaz lacrymogène) et a été condamné à deux ans de prison d’État (avec sursis), placé en probation formelle, tenu de payer une restitution (montant inconnu) et effectuer 30 jours de service communautaire.