Des agriculteurs français ont mis le feu à des pneus en signe de protestation furieuse contre les réformes de l’UE – Macron a lancé un avertissement | Monde | Nouvelles

Les manifestants se sont affrontés avec la police dans les villes de Bourges et de Toulouse alors que les agriculteurs de tout le pays se sont prononcés contre les changements de politique dictés par Bruxelles. Environ 400 agriculteurs sont entrés dans les villes en tracteurs. Ils avaient des affiches avec des inscriptions telles que «Sauvez votre fermier» et «Macron, ne faites pas de bêtises – il y aura bientôt des élections». La branche régionale de l’Association française des agriculteurs (FNSEA) et l’organisation des jeunes agriculteurs JA avaient appelé à l’action.

Les manifestants se sont rassemblés à Bourges devant le bâtiment de l’Autorité régionale de l’environnement et de l’aménagement du territoire.

Ils ont utilisé un tracteur lourd pour briser une porte d’accès massive et incendier des pneus et des balles de paille dans les locaux de l’autorité.

Les médias français ont rapporté qu’il y avait eu des arrestations et qu’au moins un policier avait été blessé.

Des manifestations massives dans la ville de Clermont-Ferrand, dans le centre de la France, ont provoqué de violentes émeutes le mois dernier.

Les agriculteurs exigent une politique agricole commune (PAC) «équilibrée et équitable».

Les éleveurs de bovins craignent en particulier que la réforme agricole de l’UE en cours de négociation se traduise par des pertes importantes de transferts de revenus.

Franck Leprêtre, président de la FNSEA Centre-Val de Loire, a déclaré: «Selon nos estimations, avec cette réforme, nous perdrons environ 80 euros par hectare; c’est 52 millions d’euros pour l’agriculture du Centre-Val de Loire.

M. Leprêtre craint que de nombreux agriculteurs ne puissent pas adhérer à la nouvelle réglementation biologique.

LIRE LA SUITE Brexit LIVE: Laisser les électeurs du « bon côté de l’histoire » sur le coronavirus

D’autres manifestations et blocus devraient avoir lieu à travers le pays dans les jours de coing.

Le ministre français de l’Agriculture, Julien Denormandie, subit une pression croissante pour empêcher l’UE d’accepter de nouvelles concessions qui pourraient nuire aux moyens de subsistance des agriculteurs français.

La nouvelle politique débattue à Bruxelles vise à transférer plus d’argent des paiements directs traditionnels vers le développement rural et à imposer davantage d’obligations aux agriculteurs de s’engager dans l’amélioration de l’environnement et l’innovation.

Un nouveau plan stratégique national est en cours d’élaboration en tant que contribution de la France au débat européen en cours sur la réforme de la PAC.

La FNSEA souhaite que les aides à la production couplées soient conservées pour certains secteurs, notamment l’élevage, et pour éviter des transferts d’argent supplémentaires.

(Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg)