Après leur absence d’apparition lors de l’événement d’Apple en septembre, les AirPod de troisième génération mis à jour devraient être dévoilés lors de l’événement « Unleashed » axé sur Mac de la semaine prochaine, selon un leaker.



Les rumeurs avaient initialement indiqué que les nouveaux ‌AirPods‌ seraient livrés avec l’annonce de l’iPhone 13 et de l’Apple Watch Series 7 le mois dernier, mais les nouveaux écouteurs ne se sont pas matérialisés. Les ‌AirPods‌ sont mieux équipés avec l’iPhone et l’Apple Watch, ajoutant du carburant à la spéculation que leur sortie était quelque peu imminente.

Maintenant, alors qu’Apple a confirmé son probable dernier événement de l’année pour le lundi 18 octobre prochain, toutes les indications suggèrent que de nouveaux « AirPods » seront également annoncés aux côtés des MacBook Pro redessinés. Le leaker Weibo @PandaIsBald, qui a rapporté avec précision le lancement de l’iPad de neuvième génération de base pour le dernier événement d’Apple, a affirmé qu’aux côtés des Mac « M1X », les ‌AirPods‌ de troisième génération avec un design mis à jour seront également annoncés.



Les AirPods‌ de troisième génération seront le premier changement de conception important apporté à la gamme ‌AirPods‌ depuis les AirPods Pro en 2019. Les nouveaux ‌AirPods‌ remplaceront les ‌AirPods‌ de deuxième génération existants dans la gamme et présenteront une refonte mise à jour qui s’inspire du haut de gamme. ‌AirPods Pro‌, mais sans fonctionnalités « Pro » telles que la suppression active du bruit.

Les ‌AirPods‌ actualisés devraient s’inspirer des AirPods Pro‌ et des fuites de schémas et d’images, mais semblent confirmer ces modifications de conception. Cependant, ce qui reste incertain, c’est si les nouveaux AirPods‌ comprendront des embouts en silicone, comme les ‌AirPods Pro‌, ou auront le même design intra-auriculaire que les ‌AirPods‌ de première et deuxième générations.

Des rapports précédents suggéraient que le deuxième événement prévu par Apple pour l’automne se concentrerait sur les nouveaux Mac et iPad. Étonnamment, Apple a annoncé une mise à jour de l’iPad mini et de l’iPad‌ de base lors de son événement de septembre, laissant le prochain événement « Unleashed » entièrement axé sur le Mac.

Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces très attendus offriront de meilleures performances, un nouveau design et un mini écran LED qui pourrait comporter ProMotion, permettant un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. Apple devrait également annoncer une date de lancement public de macOS Monterey.