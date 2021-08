Des AirTags cachés permettent de récupérer un scooter électrique volé

Deux AirTags cachés ont permis au PDG d’une entreprise de cybersécurité de localiser et de récupérer avec succès son scooter électrique, après qu’il a été volé à l’extérieur d’un restaurant new-yorkais.

Il a déclaré que les policiers qu’il avait approchés pour obtenir de l’aide à la récupération n’avaient jamais entendu parler des AirTags, et ont d’abord refusé toute aide…

Le PDG de Trail of Bits, Dan Guido, a raconté l’histoire dans une série de tweets.

Mon scooter a été volé la semaine dernière. À l’insu du voleur, j’ai caché deux Airtags à l’intérieur. J’ai pu utiliser le réseau Apple Find My et la radiogoniométrie UWB pour récupérer le scooter aujourd’hui. Voici comment tout s’est déroulé :

Le vol a eu lieu lundi soir. Je suis sorti dîner et je l’ai verrouillé sur une grille avec des menottes de moto. Je les trouve plus faciles à utiliser qu’un câble antivol, mais apparemment j’ai oublié de verrouiller un brassard. Il a disparu après environ 2 heures.

Sans peur! La partie la plus importante de l’IR est la préparation, et j’ai caché deux Airtags à l’intérieur du scooter : un “leurre” dans le passage de roue et un second, plus subtil, un à l’intérieur de la potence. Couverts de ruban adhésif noir, ils sont difficiles à voir.

J’ai décidé de le trouver le lendemain mais je serais à court de temps : je devais prendre un vol pour Blackhat. J’ai fait du vélo jusqu’à l’endroit où se trouvait le scooter avec un cadenas supplémentaire à la main, espérant pouvoir le voir dans la rue et le verrouiller à l’objet le plus proche pour une récupération ultérieure.

J’ai également demandé au NYPD de me rencontrer au coin de la rue le plus proche, mais ils étaient réticents à m’aider. Ils ne connaissaient pas les Airtags, pensaient que je les enrôlais peut-être pour voler quelque chose et refusaient de marcher avec moi si je frappais à une porte ou dans un magasin.