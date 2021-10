Des allégations visibles qu’il n’y a eu aucune violation de données car les clients ont du mal à accéder à leurs comptes

Le 12 octobre 2021, les développeurs XDA ont remarqué que plusieurs utilisateurs signalaient un accès non autorisé à leurs comptes Visible. Ces clients ont signalé que les informations de leur compte étaient modifiées et que des commandes importantes étaient passées sur leurs comptes à l’aide de leurs informations de paiement stockées. Les clients signalent que leurs adresses de livraison ont été modifiées et qu’ils ne peuvent pas accéder à leurs comptes pour les sécuriser.

En outre, certains utilisateurs ont signalé que les frais pour les téléphones commandés frauduleusement avaient atteint leurs comptes bancaires et leurs comptes PayPal.

Visible a répondu à cet incident le 13 octobre 2021 en affirmant que ses données n’avaient pas été violées. Visible affirme qu’il a commencé à enquêter sur le problème dès que les rapports sont arrivés et a déterminé que les comptes des clients ont été compromis par des attaquants obtenant leur nom d’utilisateur et leur mot de passe de sources externes.

Nous sommes au courant d’un problème dans lequel certains comptes de membres ont été consultés et/ou facturés sans leur autorisation. Dès que nous avons été informés du problème, nous avons lancé un examen et déployé des outils pour atténuer le problème, permettant des contrôles supplémentaires pour protéger davantage nos membres.🧵 – Visible (@Visible) 13 octobre 2021

La déclaration de Visible encourage également les clients à contacter via le chat sur visible.com s’ils estiment que leur compte a été compromis. Visible encourage les clients à mettre à jour leurs mots de passe sur d’autres comptes. Visible rappelle également aux clients qu’il n’appellera jamais et ne demandera jamais votre mot de passe, vos questions secrètes ou les codes PIN de votre compte.

De nombreux clients concernés signalent qu’ils subissent des temps d’attente extrêmement longs pour discuter avec des représentants. Les clients demandent également pourquoi Visible n’a pas mis en œuvre une forme d’authentification à deux facteurs pour empêcher de telles attaques.

Visible est un opérateur prépayé appartenant à Verizon qui a fait sensation grâce à ses prix bas et ses données illimitées. Le transporteur est entièrement numérique et n’exploite aucun magasin. Visible a gagné en popularité grâce à son forfait unique et illimité sur le réseau Verizon. Le forfait illimité de Visble est l’un des meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous puissiez obtenir en ce qui concerne le rapport qualité-prix.

