Des allégements fiscaux pour les jeux vidéo arrivent en Australie

Le gouvernement australien introduit ses tout premiers allégements fiscaux pour les jeux vidéo.

La compensation fiscale des jeux numériques permettra aux sociétés de jeux de bénéficier d’une réduction de 30% sur leur facture fiscale, dans le but de rehausser le profil de l’Australie sur la scène mondiale des jeux. Cela fait partie d’un ensemble d’incitations pour aider à développer l’économie numérique du pays, d’une valeur de 1,2 milliard de dollars australiens.

L’organisme australien de commerce des jeux vidéo IGEA a félicité le gouvernement pour avoir reconnu le rôle important que les jeux vidéo prévoient dans l’économie du pays.

«C’est une journée très bien accueillie pour les jeux vidéo de fabrication australienne», a écrit le PDG Ron Curry.

<< Nous félicitons le Premier ministre, le ministre Hume, le ministre des Arts, l'honorable Paul Fletcher, le député et le trésorier Josh Frydenberg, d'avoir reconnu non seulement que les jeux vidéo occupent une place importante aux côtés de la télévision et du cinéma dans la production et la narration d'écrans australiens, mais aussi leur potentiel inégalé de suralimentation des exportations australiennes, d'attirer de vastes investissements étrangers et de perfectionner une toute nouvelle génération de travailleurs numériques australiens. "

«Le nouvel engagement d’investissement du gouvernement aujourd’hui fera beaucoup de choses. Cela stimulera la création de tout nouveaux studios de développement de jeux australiens, donnera aux studios australiens existants le soutien dont ils ont besoin pour entreprendre de nouveaux projets ambitieux et accélérer leur croissance, et attirer d’autres studios AAA à succès en Australie, ce qui créera des emplois dans le développement de jeux en Australie. chaque état.

«Ce nouvel investissement fédéral soutiendra une nouvelle vague de développement de jeux vidéo australiens, conduisant à des jeux encore plus étonnants fabriqués en Australie sur le marché mondial des jeux vidéo de près de 250 milliards de dollars – qui est sans doute le plus grand marché du divertissement au monde – et apportera nouvelles voix et histoires australiennes destinées à un public véritablement mondial. “

Les studios de jeux australiens ont généré 140,4 millions de dollars de revenus en 2020.

