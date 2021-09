Des altcoins en profondeur, investir dans Ariva, Troy et Kalata ? Invezz

Ariva ARV / USD a été produit pour une utilisation active dans le réseau mondial et local de voyages et de tourisme, et est un réseau mondial de voyages et de tourisme B2C qui permet aux membres de rencontrer des services touristiques mondiaux et locaux basés sur les expériences des voyageurs précédents. .

Troy Trade TROY / USD est un premier courtier mondial spécialisé dans le trading de crypto-monnaies et la gestion d’actifs, tout en fournissant des services de courtage aux clients institutionnels et aux traders.

Protocole Kalata KALA / USD est une plate-forme DeFi qui est soutenue par un moteur peer-to-pool où vous pouvez échanger n’importe quel actif, tel que des actions, des matières premières ou des produits dérivés.

Cela vaut-il la peine d’investir dans ces altcoins en septembre 2021 ?

Faut-il investir dans Ariva (ARV) ?

Le 20 septembre, Ariva (ARV) valait 0,00006684 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances récentes en septembre après son lancement.

L’ARV a atteint son plus haut niveau historique le 20 septembre, où la valeur du jeton a augmenté à 0,0008189 $. Cela a marqué la valeur de jeton de tous les temps la plus élevée du mois. Il s’agit d’une augmentation de 0,00001505 $ ou 22% /

En ce qui concerne son point le plus bas en septembre, c’était le 1er septembre, où le jeton ne valait que 0,0000259 $. Il s’agissait d’une différence de 0,00004094 $ par rapport à la valeur du 20 septembre ou d’une différence de 158%.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton atteigne une valeur de 0,00007664 d’ici la fin septembre, ce qui en fait un investissement rentable.

Dois-je investir dans Troy (TROY) ?

Le 20 septembre, Troy (TROY) valait 0,0166 $.

Pour avoir une perspective plus large sur la valeur actuelle de TROY, nous analyserons sa valeur en août et sa valeur la plus élevée de tous les temps.

Le jeton TROY a atteint son plus haut niveau historique le 17 avril, où le jeton valait 0,0365 $. Cela a fait augmenter son prix de 0,0199 $, soit une augmentation de 119%.

En termes de valeur la plus basse en août, c’était le 4 août, où il est tombé à 0,0068 $.

Son point culminant en août a été le 23 août, où la valeur du jeton a augmenté à 0,01173 $. Cela indique une croissance de 0,00493 $ sur le mois soit une augmentation de 72%.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que TROY augmente en valeur à 0,0244 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un investissement rentable.

Faut-il investir à Kalata (KALA) ?

Le 20 septembre, Kalata (KALA) valait 0,4843 $.

Pour avoir une vue plus claire et faire une analyse appropriée, nous comparerons ce prix à sa valeur la plus élevée jamais enregistrée, ainsi qu’à ses performances en août.

Le jeton KALA a atteint son plus haut niveau historique le 13 septembre, où la valeur du jeton a augmenté à 0,7242 $. Ici, nous pouvons voir que la valeur était de 0,2399 $ ou 49% plus élevée par rapport à la valeur du 20 septembre.

La valeur la plus basse de KALA était le 24 août, où le jeton est tombé à 0,2714 $.

Son point culminant était le 26 août, où le jeton valait 0,5928 $. Cela a marqué une augmentation de valeur de 0,3214 $ ou 118%.

Dans cet esprit, KALA peut potentiellement atteindre 0,6000 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un investissement rentable.

