Des alternatives pas chères au robot Lidl qui n’ont rien à vous envier | La technologie

Ce sont les meilleures alternatives au robot Monsieur Cuisine Plus de Lidl, à bon prix et que vous pouvez acheter dès maintenant.

L’un des appareils électroménagers dont on parle le plus est de retour depuis quelques années. C’est comme ca, le robot de cuisine Lidl Monsieur Cuisine Plus est de retour.

Ce robot de cuisine n’est pas le modèle qui a été retiré des magasins avec un écran tactile, mais le précédent qui a les mêmes fonctions, mais avec un clavier. Monsieur Cuisine Plus est un robot que l’on peut déjà acheter chez Lidl pour 200 euros, mais il ne durera plus longtemps.

Mais s’il y a quelque chose sur le marché des machines de cuisine, ce sont des options et des alternatives. Et c’est que des modèles Thermomix les plus premium aux moins chers que vous pouvez trouver sur Amazon ou AliExpress, il existe des options pour tous les goûts et tous les budgets.

Nous vous proposons les meilleures alternatives proposées pour le robot de cuisine Lidl que vous pouvez acheter dès maintenant en solde. Des modèles qui ont les mêmes fonctions et bien d’autres. Et oui, ils ont un cuiseur vapeur, un pichet en acier inoxydable et de nombreuses fonctions pour préparer les aliments.

Cecotec Mambo 10070 pour 269 €

Ce robot culinaire dispose de 10 modes de chaleur différents, d’un contrôle par application et d’un pichet en métal de 3,3 litres. De plus, il possède plus de 30 fonctions de cuisson, ainsi que des recettes et des modes préréglés.

Moulinex ClickChef HF4SPR30 pour 299 €

Ce robot de cuisine d’une capacité de 3,5 L comprend un cuiseur vapeur et un livre de recettes. Il dispose de 32 fonctions différentes et de 8 programmes de cuisson, quelque chose d’étonnant pour son petit prix.

Aigostar Power Cook pour 109 €

Robot culinaire avec 12 fonctions et 4 modes automatiques. Vous pouvez régler manuellement la température de cuisson (de 37 à 120 ºC), le temps (de 30 secondes à 99 minutes) et la vitesse (P, P1-P6), et il est livré avec 36 recettes électroniques.

Cecotec Mambo 10090 pour 299 €

Robot culinaire avec 30 fonctions, balance intégrée, pichet en acier inoxydable de 3,3 litres et cuiseur vapeur à deux niveaux. Il dispose de 10 niveaux de vitesse et de température programmables et propose une cuisson guidée via l’application mobile.

Taurus Mycook Touch pour 499 €

Ce robot culinaire WiFi dispose d’un écran tactile et d’une télécommande. Il dispose de quatre niveaux de cuisson différents et d’un mode manuel et guidé.

IKOHS CHEFBOT Touch pour 249 €

IKOHS CHEFBOT Compact Steampro à 160 €

Ce robot culinaire comprend un livre de recettes et un cuiseur vapeur. Il possède 12 fonctions et plus de dix vitesses, ainsi qu’un pichet de 2,3 L qui permet de cuisiner des portions pour plusieurs personnes.

Ufesa Totalchef RK5 pour 259,99 €

Kuken EasyChef Touch 9000 pour 335 €

Ufesa TotalChef RK3 pour 349 €

Taurus Mycook One pour 380 €

Ce robot culinaire intelligent peut effectuer jusqu’à 14 tâches. Il est programmable et dispose également d’un cuiseur vapeur intégré.

Universalblue UnicookChef pour 129,99 €

Gridinlux pour 187 €

Newcook Robotmix RM990 pour 379 €

Moulinex Cuisine Companion XL à 589 €

